У Черкаській області чоловік зґвалтував 15-річну дівчину

Дівчина розповіла все батькам, які повідомили про ситуацію до поліції

У новорічну ніч юнка вийшла з подругами до ялинки і потрапила у руки зловмисникові

У Черкаській області 32-річний чоловік заманив в авто і зґвалтував 15-річну дівчину. Надзвичайна подія сталася на Новий рік. 4 січня зловмиснику обрали запобіжний захід. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Черкаської області.

«Зловмиснику оголошено про підозру за частиною 3 статті 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років», – розповіли в поліції.

За даними правоохоронців, чоловік заманив 15-річну дівчинку до авто й поглумився над нею.

«Сталося це в новорічну ніч в одному із сіл Золотоніського району. Троє неповнолітніх подруг вийшли до ялинки в центр села, де зустріли місцевого жителя. Чоловік заманив у свою машину одну із дівчат, обіцяв покатати, натомість вивіз за село і зґвалтував. 15-річна дівчина розповіла все батькам, які негайно повідомили про ситуацію до поліції», – йдеться у повідомленні.

Під час невідкладного обшуку за місцем проживання та в автомобілі підозрюваного, правоохоронці виявили та вилучили чоловічий одяг та інші речові докази.

Досудове розслідування триває.

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