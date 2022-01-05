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    У Черкаській області чоловік зґвалтував 15-річну дівчину

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    Дівчина розповіла все батькам, які повідомили про ситуацію до поліції - У Черкаській області чоловік зґвалтував 15-річну дівчину
    Дівчина розповіла все батькам, які повідомили про ситуацію до поліції
    фото з відкритих джерел

    У новорічну ніч юнка вийшла з подругами до ялинки і потрапила у руки зловмисникові

    У Черкаській області 32-річний чоловік заманив в авто і зґвалтував 15-річну дівчину. Надзвичайна подія сталася на Новий рік. 4 січня зловмиснику обрали запобіжний захід. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Черкаської області.

    «Зловмиснику оголошено про підозру за частиною 3 статті 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років», – розповіли в поліції.

    За даними правоохоронців, чоловік заманив 15-річну дівчинку до авто й поглумився над нею.

    «Сталося це в новорічну ніч в одному із сіл Золотоніського району. Троє неповнолітніх подруг вийшли до ялинки в центр села, де зустріли місцевого жителя. Чоловік заманив у свою машину одну із дівчат, обіцяв покатати, натомість вивіз за село і зґвалтував. 15-річна дівчина розповіла все батькам, які негайно повідомили про ситуацію до поліції», – йдеться у повідомленні.

    Під час невідкладного обшуку за місцем проживання та в автомобілі підозрюваного, правоохоронці виявили та вилучили чоловічий одяг та інші речові докази.

    Досудове розслідування триває.

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    Теги: розслідування Черкащина село чоловік зґвалтування
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    У Черкаській області чоловік зґвалтував 15-річну дівчину