У Києві перед судом постане чоловік за розбещення падчерки

За розбещення малолітньої дитини чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення

Столичні слідчі завершили досудове розслідування у справі про розбещення 44-річним чоловіком 13-річної доньки його співмешканки та скерували матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом до суду. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Нагадаємо, до поліції Києва звернулась жінка із повідомленням про те, що у квартирі на вулиці Тагільській чоловік розбещував її доньку.

Співробітники ювенальної превенції з’ясували, що, коли жінка перебувала на роботі, її 44-річний співмешканець залишився вдома з малолітньою донькою та вчинив відносно неї розпусні дії. Після того, як дитина розповіла усе матері, чоловік втік.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (розбещення малолітньої особи). Згодом правоохоронці розшукали втікача та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури оголосили підозру.

Наразі досудове розслідування завершено та матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровано до суду для розгляду справи по суті. Суд обрав фігуранту запобіжний захід – тримання під вартою.

За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Як повідомлялося, Білоцерківський районний суд визнав винним мешканця Київщини у зґвалтуванні восьмирічної дитини (ч. 4 ст. 152 КК України). Вироком суду педофіла засуджено до найсуворішого покарання, передбаченого санкцією статті – 15 років позбавлення волі.

В Україні запустили й почали наповнювати реєстр педофілів.