  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Поліція затримала маніяка, який вранці у столичному парку напав на жінку (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного у нападі на жінку - Поліція затримала маніяка, який вранці у столичному парку напав на жінку (фото)
    Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного у нападі на жінку
    Фото: Київ оперативний

    Чоловіка підозрюють у спробі зґвалтування та розбійному нападі

    У Києві поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного у спробі зґвалтування та розбійному нападі на працівницю комунального підприємства «Київпастранс». Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Так, до працівниці «Київпастрансу», яка поверталася рано вранці з роботи та йшла парком біля кінотеатру Тараса Шевченка на вулиці Вишгородській підбіг чоловік і, погрожуючи ножем, змушував до орального сексу. Жінка чинила спротив, але нападник забрав у неї всі гроші і втік.

    Потерпіла зателефонувала до поліції та дала опис злочинця.

    Вже через 30 хвилин працівники поліції защібнули на руках підозрюваного кайданки.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Поліція затримала маніяка, який вранці у столичному парку напав на жінку (фото)
    Поліція затримала маніяка, який вранці у столичному парку напав на жінку (фото)

    Через деякий час на місце прибула і потерпіла, яка впізнала кривдника.

    Зараз злочинця перевіряють на предмет здійснення інших аналогічних злочинів.

    Нагадаємо, в червні цього року Голосіївський районний суд Києва оголосив обвинувальний вирок 45-річному киянину, який вчинив зґвалтування двох жінок та замахи на зґвалтування ще трьох.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал жінка чоловік зґвалтування злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Поліція затримала маніяка, який вранці у столичному парку напав на жінку (фото)