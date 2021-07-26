Поліція затримала маніяка, який вранці у столичному парку напав на жінку (фото)

Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного у нападі на жінку

Чоловіка підозрюють у спробі зґвалтування та розбійному нападі

У Києві поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного у спробі зґвалтування та розбійному нападі на працівницю комунального підприємства «Київпастранс». Про це повідомляє «Київ оперативний».

Так, до працівниці «Київпастрансу», яка поверталася рано вранці з роботи та йшла парком біля кінотеатру Тараса Шевченка на вулиці Вишгородській підбіг чоловік і, погрожуючи ножем, змушував до орального сексу. Жінка чинила спротив, але нападник забрав у неї всі гроші і втік.

Потерпіла зателефонувала до поліції та дала опис злочинця.

Вже через 30 хвилин працівники поліції защібнули на руках підозрюваного кайданки.

Через деякий час на місце прибула і потерпіла, яка впізнала кривдника.

Зараз злочинця перевіряють на предмет здійснення інших аналогічних злочинів.

Нагадаємо, в червні цього року Голосіївський районний суд Києва оголосив обвинувальний вирок 45-річному киянину, який вчинив зґвалтування двох жінок та замахи на зґвалтування ще трьох.