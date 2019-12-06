Поліція затримала молодика, який збував наркотики через мессенджер (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У чоловіка вилучено наркотичні засоби та пристрій для відстрілу гумових куль Фото: Нацполіція

Чоловік створив в одному із популярних мессенджерів групу для зв’язку з «клієнтами»

У ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники карного пошуку на вулиці Сім’ї Сосніних у Святошинському районі Києва затримали чоловіка за підозрою у збуті наркотиків.

Під час поверхневого огляду у правопорушника поліцейські виявили чотири згортки з порошкоподібною речовиною білого кольору, попередньо – метадоном, повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Встановлено, що юнак розповсюджував наркотики через Інтернет, використовуючи один із популярних мессенджерів, де він створив групу для зв’язку з «клієнтами». Крім цього, ми провели санкціонований обшук за місцем проживання хлопця, де вилучили близько 250 грамів амфетаміну, 5 грамів героїну, 22 пігулки екстазі, а також пристрій для відстрілу гумових куль зі знищеним номером, терези для зважування, зіп-пакети, мобільні телефони та комп’ютерну техніку. Речові докази направили на експертне дослідження», - розповів начальник відділу поліції № 2 Святошинського управління поліції Дмитро Сіньков.

Наркозбувачем виявився 27-річний киянин, щодо якого розглядається справа Кагарлицьким районним судом Київської області за фактом збуту наркотиків та розбійного нападу.

«Фігурантові оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною другою та третьою статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Правопорушнику загрожує до дванадцяти років з конфіскацією майна», - додав правоохоронець.