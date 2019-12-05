У киянки правоохоронці вилучили наркотики на пів мільйона гривень (фото)



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Під час обшуку у жінки вилучили таблетки «трамадолу», «бупреморфіну», 1 кг марихуани та 1,5 кг макової соломки Фото: Нацполіція

Жінка перебуває на обліку наркозалежних, а отримані ліки перепродає

Співробітники Солом’янського управління поліції спільно з управлінням протидії наркозлочинності поліції Києва викрили жінку, яка налагодила збут наркотичних засобів на території району.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Поліцейським стало відомо, що підозрювана перебуває на обліку наркозалежних, а відтак регулярно за рецептами отримує нарковмісні препарати. При цьому отримані ліки жінка не приймала, а перепродавала за завищеними цінами.

Також у ході документування злочинної діяльності правопорушниці поліцейські встановили, що вона займається виготовленням та збутом наркотичних засобів рослинного походження. Під час санкціонованого обшуку квартири фігурантки правоохоронці вилучили таблетки «трамадолу», «бупреморфіну», один кілограм марихуани та 1,5 кілограма макової соломки. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків, за цінами «чорного ринку», становить близько 500 тисяч гривень.

Виявлені речові докази вилучили та направили на експертизу, а зловмисницю затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вона – 45-річна місцева мешканка, раніше потрапляла у поле зору правоохоронців за аналогічний злочин.

Слідчим Солом’янського управління поліції фігурантці оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені повторно) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.