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    Поліція затримала вандалів, які пошкодили Замок Річарда у Києві

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    Молодики хотіли &laquo;заробити&raquo; грошей, обдираючи мідні листи з даху будівлі - Поліція затримала вандалів, які пошкодили Замок Річарда у Києві
    Молодики хотіли «заробити» грошей, обдираючи мідні листи з даху будівлі
    Фото: kiev.klichko.org

    Поліція чекає на власників Замку Річарда або їх представників, аби зафіксувати претензії потерпілої сторони

    Поліція затримала вандалів, які завдали шкоди Замку Річарда, що на Андріївському узвозі. Відео з місця подій мер Києва Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

    «Друзі! На жаль, все ще є люди, які не люблять наше місто і знищують його красу. Буквально щойно в районі вулиці Боричів Тік поліція затримала двох вандалів, які завдали шкоди Замку Річарда, що на Андріївському узвозі. Молодики хотіли «заробити» грошей, обдираючи мідні листи з даху будівлі. Поцупити не встигли, їх упіймали по гарячих слідах. Імовірно, що це ті ж «діячі», які кілька місяців тому подібним чином спотворили огорожу Андріївської церкви», - написав Кличко.

    Мер Києва зауважив, що наразі поліція чекає на власників Замку Річарда або їх представників, адже будівля перебуває у приватній власності, аби зафіксувати претензії потерпілої сторони.   

     

    «Переконаний, вандали повинні понести відповідальність за законом. А також - відпрацювати на благо міста. Обсяг громадських робіт ми забезпечимо. Як це було у випадку з вандалом на Алеї художників!» - наголосив Віталій Кличко. 

    Віталій Кличко Київ вандалізм мер поліція місто
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