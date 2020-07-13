Поліція затримала вандалів, які пошкодили Замок Річарда у Києві



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Молодики хотіли «заробити» грошей, обдираючи мідні листи з даху будівлі Фото: kiev.klichko.org

Поліція чекає на власників Замку Річарда або їх представників, аби зафіксувати претензії потерпілої сторони

Поліція затримала вандалів, які завдали шкоди Замку Річарда, що на Андріївському узвозі. Відео з місця подій мер Києва Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Друзі! На жаль, все ще є люди, які не люблять наше місто і знищують його красу. Буквально щойно в районі вулиці Боричів Тік поліція затримала двох вандалів, які завдали шкоди Замку Річарда, що на Андріївському узвозі. Молодики хотіли «заробити» грошей, обдираючи мідні листи з даху будівлі. Поцупити не встигли, їх упіймали по гарячих слідах. Імовірно, що це ті ж «діячі», які кілька місяців тому подібним чином спотворили огорожу Андріївської церкви», - написав Кличко.

Мер Києва зауважив, що наразі поліція чекає на власників Замку Річарда або їх представників, адже будівля перебуває у приватній власності, аби зафіксувати претензії потерпілої сторони.

«Переконаний, вандали повинні понести відповідальність за законом. А також - відпрацювати на благо міста. Обсяг громадських робіт ми забезпечимо. Як це було у випадку з вандалом на Алеї художників!» - наголосив Віталій Кличко.