Вибух у Києві: більшість мешканців будинку вже отримали компенсацію



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Люди отримали від 50 до 100 тисяч гривень

Більшість постраждалих мешканців будинку на Позняках, де стався вибух, уже отримали грошову компенсацію від міста. Про це міський голова Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

«Хочу повідомити, що більшість постраждалих мешканців будинку на Позняках, де стався вибух, отримали грошову компенсацію. Крім кількох родин, які ще оформлюють документи. Місто надало людям від 50-ти до 100-та тисяч гривень. Також Київрада ухвалила рішення про виділення 20-ти мільйонів гривень на ремонти та облаштування нового житла. Ці кошти постраждалі мешканці отримають найближчим часом», - зазначив Віталій Кличко.

Міський голова додав, що цього міська влада, спільно з фондом «Майбутній Київ», надала матеріальну допомогу всім мешканцям будинку на Позняках на відновлення ними втрачених документів.

Нагадаємо, 25 червня президент Володимир Зеленський вручив ключі від 12 квартир людям, які постраждали від вибуху у київському будинку. Він повідомив, що впродовж максимум півтора місяця ще 28 нових квартир буде передано постраждалим.