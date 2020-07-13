Епідемія і карантин: Кличко розповів про ситуацію в Києві станом на 13 липня (відео)
Мер Віталій Кличко дає онлайн-брифінги
Чому у вихідні у Києві зменшується кількість хворих на Covid-19
Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах протиепідемічних заходів та обмежень, пов’язаних із епідемією коронавірусу.
Так, Кличко поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
- чому у вихідні зменшується кількість хворих на Covid-19;
- про результати контролю за дотриманням закладами столиці регламентів роботи;
- про надану містом допомогу постраждалим мешканцям будинку на Позняках;
- про ремонт столичних доріг;
- чи підвищать вартість проїзду в міському електротранспорті;
- коли можна буде купатися на міських пляжах.
Як повідомлялося, станом на ранок 13 липня у Києві підтверджено 6238 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 56 осіб.
Коронавірус в Україні
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Всього54133
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Одужали26503
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Хворіють26232
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Померли1398
Загалом в Україні підтверджено 54133 випадки Covid-19. Протягом 12 липня отримано 612 повідомлень про нові підтверджені випадки.