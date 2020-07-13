Епідемія і карантин: Кличко розповів про ситуацію в Києві станом на 13 липня (відео)



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Мер Віталій Кличко дає онлайн-брифінги

Чому у вихідні у Києві зменшується кількість хворих на Covid-19

Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах протиепідемічних заходів та обмежень, пов’язаних із епідемією коронавірусу.

Так, Кличко поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;

чому у вихідні зменшується кількість хворих на Covid-19;

про результати контролю за дотриманням закладами столиці регламентів роботи;

про надану містом допомогу постраждалим мешканцям будинку на Позняках;

про ремонт столичних доріг;

чи підвищать вартість проїзду в міському електротранспорті;

коли можна буде купатися на міських пляжах.

Як повідомлялося, станом на ранок 13 липня у Києві підтверджено 6238 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 56 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 54133

Одужали 26503

Хворіють 26232

Померли 1398

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Загалом в Україні підтверджено 54133 випадки Covid-19. Протягом 12 липня отримано 612 повідомлень про нові підтверджені випадки.