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    Епідемія і карантин: Кличко розповів про ситуацію в Києві станом на 13 липня (відео)

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    Мер Віталій Кличко дає онлайн-брифінги - Епідемія і карантин: Кличко розповів про ситуацію в Києві станом на 13 липня (відео)
    Мер Віталій Кличко дає онлайн-брифінги

    Чому у вихідні у Києві зменшується кількість хворих на Covid-19

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах протиепідемічних заходів та обмежень, пов’язаних із епідемією коронавірусу.

    Так, Кличко поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
    • чому у вихідні зменшується кількість хворих на Covid-19;
    • про результати контролю за дотриманням закладами столиці регламентів роботи;
    • про надану містом допомогу постраждалим мешканцям будинку на Позняках;
    • про ремонт столичних доріг;
    • чи підвищать вартість проїзду в міському електротранспорті;
    • коли можна буде купатися на міських пляжах.

    Як повідомлялося, станом на ранок 13 липня у Києві підтверджено 6238 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 56 осіб.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      54133
    • Одужали
      26503
    • Хворіють
      26232
    • Померли
      1398

    Загалом в Україні підтверджено 54133 випадки Covid-19. Протягом 12 липня отримано 612 повідомлень про нові підтверджені випадки.  

    Віталій Кличко Київ епідемія карантин кияни коронавірус
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