Спалах коронавірусу: у Києві закрили на карантин ще один гуртожиток
У гуртожитку провели дезінфекцію приміщень
У гуртожитку виявили п'ять хворих студентів
У Києві закрили на карантин іще один гуртожиток - на вулиці Михайла Бойчука. Там виявили хворих на Covid-19. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.
«У столиці закрили на карантин іще один гуртожиток – на вулиці Михайла Бойчука. Там виявили п'ять хворих студентів і 13 контактних осіб», - сказав Кличко.
Двох хворих госпіталізували, інші – на самоізоляції. В гуртожитку здійснили дезінфекцію приміщень.
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Нагадаємо, станом на ранок 13 липня у Києві підтверджено 6238 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 56 осіб.
Як повідомлялося, у гуртожитку Київського національного університету технологій та дизайну зафіксували спалах захворюваності на Covid-19.