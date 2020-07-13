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    Спалах коронавірусу: у Києві закрили на карантин ще один гуртожиток

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    <p>У гуртожитку провели дезінфекцію приміщень</p> - Спалах коронавірусу: у Києві закрили на карантин ще один гуртожиток

    У гуртожитку провели дезінфекцію приміщень

    Фото: ГУ Держпродспоживслужби у Києві

    У гуртожитку виявили п'ять хворих студентів

    У Києві закрили на карантин іще один гуртожиток - на вулиці Михайла Бойчука. Там виявили хворих на Covid-19. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «У столиці закрили на карантин іще один гуртожиток – на вулиці Михайла Бойчука. Там виявили п'ять хворих студентів і 13 контактних осіб», - сказав Кличко.

    Двох хворих госпіталізували, інші – на самоізоляції. В гуртожитку здійснили дезінфекцію приміщень.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      54133
    • Одужали
      26503
    • Хворіють
      26232
    • Померли
      1398

    Нагадаємо, станом на ранок 13 липня у Києві підтверджено 6238 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 56 осіб.

    Як повідомлялося, у гуртожитку Київського національного університету технологій та дизайну зафіксували спалах захворюваності на Covid-19.

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