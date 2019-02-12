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    Поліція вивчає обставини нічної стрілянини у Києві

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    Правоохоронці вилучили у порушника рушницю та дозвіл на зброю - Поліція вивчає обставини нічної стрілянини у Києві
    Правоохоронці вилучили у порушника рушницю та дозвіл на зброю
    Фото: Нацполіція

    Чоловік вирішив похизуватися перед товаришами своєю рушницею

    Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за фактом стрілянини, що сталася в ніч на 12 лютого на бульварі Лесі Українки в Києві.

    Наразі правоохоронці встановлюють обставини і причини інциденту, повідомляє прес-служба столичної поліції.

    «До поліція звернулася перехожа та повідомила що на бульварі Лесі Українки вона чула постріли. На місце події негайно виїхала екіпажі патрульних і слідчо-оперативна група управління поліції. Правоохоронці провели огляд, вилучили дві стріляні гільзи, опитали очевидців і свідків інциденту», - йдеться в повідомленні.

    Зі слів свідків, чоловік вирішив похизуватися перед товаришами своєю рушницею та здійснив два постріли в повітря. Від будь-яких пояснень він відмовився. Правоохоронці вилучили у порушника рушницю та дозвіл на зброю.   

    Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Вирішується питання щодо внесення відомостей  до Єдиного реєстру досудового розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років. 

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    Поліція вивчає обставини нічної стрілянини у Києві
    Поліція вивчає обставини нічної стрілянини у Києві
    Поліція вивчає обставини нічної стрілянини у Києві
    Поліція вивчає обставини нічної стрілянини у Києві

    Раніше повідомлялося, що в Києві на бульварі Лесі Українки біля ресторану Benjamin's Sheinker сталася стрілянина.

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