Розпочато реконструкцію в’їзду в Чорнобильську зону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відбувається реконструкцію в’їзної групи на КПП «Дитятки»

Створюються зручні умови проходження контролю на КПП «Дитятки»

Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» розпочало реконструкцію в’їзної групи на контрольно-пропускному пункті «Дитятки», що на в’їзді в Чорнобильську зону.

Найближчим часом має бути реконструйовано пропускні конструкції та парковку за межею КПП. Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

Як відомо, «Дитятки» - це, наразі, головний пункт пропуску всіх відвідувачів та працівників підприємств на територію зони відчуження. Бувають дні, коли через КПП проходить більше тисячі людей.

За словами т. в. о. голови Державного агентства України з управління зоною відчуження Олександра Ковальчука, реконструкція КПП «Дитятки» є частиною заходів на виконання указу президента «Про деякі питання розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи». Він підкреслює, що у зоні відчуження активно удосконалюється та створюється інфраструктура для комфортного та безпечного перебування.

Як повідомлялося, від початку 2019 року станом на листопад Чорнобильську зону відчуження відвідали 107 тис. осіб. Такий рекорд був встановлений у жовтні. Зростання ж відвідуваності почалося навесні.

Найбільше відвідувачів приїздять із-за кордону – майже 80%.

Країни-рекордсмени:

Велика Британія – 15738,

Польща – 9378,

Німеччина – 7826,

США – 5580,

Чехія – 4063 туристи.

Із України загалом зону відвідали 22468 осіб.



