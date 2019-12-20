У зоні ЧАЕС поліція вилучила у лісника обріз рушниці (фото)



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Поліцейські вилучили обріз гладкоствольної мисливської зброї Фото: Нацполіція

Заборонену знахідку виявили у гуртожитку

Працівники відділу поліції зони Чорнобильської АЕС виявили у мешканця гуртожитку у відселеному селі Опачичі обріз мисливської рушниці.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

«У 54-річного чоловіка, який працює у зоні відчуження лісником, поліцейські вилучили обріз гладкоствольної мисливської зброї, з кустарно виготовленою вставкою у ствол, оптичний пристрій та 19 набоїв калібру 5,6 мм», - йдеться в повідомленні.

Вилучені речові докази направлено на проведення дослідження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Триває слідство.

Нагадаємо, на початку грудня під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС поліція виявила дві групи порушників, які незаконно проникли на територію зони з метою екстремального туризму.