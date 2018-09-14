Замки, монастирі, кладовища: у зоні ЧАЕС відкрилися нові маршрути



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Поліська зрубна хата ХІХ століття

Тепер кожен охочий зможе зануритися в історію Поліського краю до аварії на ЧАЕС

У зоні відчуження з’явилися 4 нові маршрути місцями, де збереглися цікаві пам’ятки історії, територією археологічних розкопок у Чорнобилі та ландшафтами Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

«В основі розробки нових маршрутів – побажання відвідувачів, а також дотримання усіх вимог радіаційної безпеки. Більшість місць, до яких ведуть нові маршрути, вже стали символами зони відчуження, і тепер кожен охочий зможе побачити їх на власні очі та зануритися в історію того Поліського краю, яким він був задовго до аварії на Чорнобильській АЕС», - коментує директор державного підприємства «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» Андрій Наумов.

Маршрут № 12 «КПП «Дитятки» - Бички – Замошня» пролягає через 5 сіл, де збереглися традиційні поліські зрубні хати та господарські будівлі ХІХ століття. Окрім того, на маршруті можна буде побачити діючий Чорнобильський пустельний Свято-Микільський жіночий монастир, залишки старообрядницьких церков та кладовищ (с. Замошня і с. Бички), місце давнього виробництва заліза із болотної руди (с. Рудня-Вересня) і насолодитися природою Чорнобильського заповідника.

Маршрут № 13 «ЧАЕС – станція Янів – Новошепеличі – Луб’янка» проведе відвідувачів до відомої покинутої електрички на околиці станції Янів, ритуального хреста-фігури на розвилці доріг та історичної сосни у формі тризуба, перенесеної з Рудого лісу. Також можна буде відвідати садибу останнього мешканця 10-кілометрової зони Сави Ображея та інші зрубні будівлі середини ХІХ – початку ХХ століть.

Маршрут № 14 «Чорнобиль – лівий берег р. Прип’ять – Ладижичі – Теремці» сподобається поціновувачам річкових ландшафтів. Відвідувачі побачать колишню паромну переправу через річку Прип’ять, місце впадіння річки Брагінки у Прип’ять, ландшафт виходу до Дніпра та історичного Чорнобиля і традиційні господарські будівлі і хати поліщуків.

Маршрут № 15 веде до літописного Чорнобиля Х-ХІІІ століть, Чорнобильського замку ХVІІ – ХVІІІ століть, старовинного кладовища та Домініканського монастиря ХVІІ століття. Також відвідувачі зможуть побачити історичні узвози Чорнобиля, що вели на Поділ, та територію археологічних розкопок.

Усі маршрути перевірені дозиметристами і безпечні для відвідування.