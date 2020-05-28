У Києві водій побив велосипедиста за те, що той не дав автівці проїхати тротуаром



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автомобіль, який їхав тротуаром Фото: Vitalii Pavliuk, Facebook

У велосипедиста розбите обличчя

У середу, 27 травня, на проспекті Героїв Сталінграда в Оболонському районі Києва сталася надзвичайна подія за участі велосипедиста та водія автомобіля.

Так, водій позашляховика Volkswagen побив велосипедиста, який не дав йому проїхати тротуаром. Про це сам велосипедист Віталій Павлюк повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він оприлюднив фото автомобіля порушника і фото закривавленого свого обличчя

Згодом користувачі соцмережі стали звинувачувати велосипедиста в тому, що він їхав теж тротуаром, що заборонено.

«Я не їхав тротуаром, а спішився і вийшов пішки на тротуар лише тоді, коли побачив, що авто рухається тротуаром», - написав він, прикріпивши скрін додатку Strava.

Як повідомлялося, у Києві під час карантину кількість велосипедистів зросла більш ніж у 2,5 рази у порівнянні з весною 2019 року.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада продовжує розвивати велоінфраструктуру міста. За його словами, сьогодні сумарна довжина велодоріжок і велосмуг у Києві – майже 100 км. Ще 17 км - загальна довжина смуг громадського транспорту, де в рамках експерименту дозволений рух на велосипеді.

Нещодавно на вулиці Пушкінській у центрі Києва з’явилася смуга для велосипедистів. Ця велосмуга вперше в Києвi зi зручною зоною очiкування велосипедистами сигналу свiтлофора - спеціальною велостійкою.