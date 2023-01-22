Поліцейські Києва затримали шахраїв, які облаштували фіктивний пункт обміну валют

Одного з фігурантів правоохоронці розшукали та затримали у місті Запоріжжя, іншого – в Одесі

Правоохоронці затримали двох чоловіків, які підозрюються в організації роботи фальшивого пункту обміну валют у Києві. Потерпілий передав «касиру» $52 тис. для обміну, однак, отримавши гроші, зловмисник зник через запасний вихід. Про це повідомили у пресслужбі столичної поліції. Підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як розповіли правоохоронці, до них звернувся місцевий житель, який розказав, що в одному з обмінних пунктів валют у Дарницькому районі касир узяв у нього гроші та втік.

«Було встановлено, що використовуючи підроблений паспорт, порушники орендували нежитлове приміщення, яке облаштували необхідною технікою під фіктивний пункт обміну валют. Вони розмістили в Інтернеті оголошення про можливість обміну великої суми іноземної валюти за зниженим курсом, після чого стали чекати на «клієнта». На пропозицію відгукнувся місцевий житель, який прийшов обміняти 52 тис. доларів США. Як тільки чоловік віддав так званому касиру гроші, той втік разом з спільником, який його чекав на вулиці», – розповіли в поліції.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Правоохоронці виявили та затримали одного зі зловмисників у місті Запоріжжі, іншого – в Одесі. Поки що вони перевіряються на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів на території столиці.

Нагадаємо, Національний банк України пом’якшив вимоги до правил організації захисту приміщень для небанківських фінансових установ, що здійснюють незначні за обсягами валютні операції.