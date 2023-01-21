Нацбанк пом’якшив вимоги до роботи дрібних пунктів обміну валют

Зміни торкнуться пунктів обміну, в яких середньоденний обсяг цінностей не перевищує 134 тис. грн

Пом’якшено вимоги до захисту приміщень небанківських установ з незначними обсягами валютних операцій

Національний банк України пом’якшив вимоги до правил організації захисту приміщень для небанківських фінансових установ, що здійснюють незначні за обсягами валютні операції. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Йдеться про небанківські фінансові установи, операторів поштового зв’язку, що отримали ліцензію Національного банку України на здійснення торгівлі валютними цінностями та/або ліцензію на здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземних валютах.

Отже, такі небанківські установи, в яких середньоденний обсяг цінностей не перевищує 20 мінімальних заробітних плат (134 тис. грн), зможуть самостійно визначати необхідність:

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облаштування приміщень засобами охоронного призначення (фізичної та технічної охорони);

облаштування приміщень системами відеоспостереження охоронного призначення;

необхідність застосування сховища/сейфа для зберігання цінностей.

Також небанківські установи можуть використовувати сейфи І класу опору для зберігання готівки та/або інших цінностей в обсязі, що не перевищує середньоденний показник у 500 мінімальних заробітних плат.

Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 17 січня 2023 року № 4 «Про затвердження Зміни до Правил з організації захисту приміщень небанківських установ в Україні», що набирає чинності з 21 січня 2023 року.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Нацбанк пом'якшив валютні обмеження.