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Нацбанк пом’якшив вимоги до роботи дрібних пунктів обміну валют

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нацбанк пом’якшив вимоги до роботи дрібних пунктів обміну валют
Зміни торкнуться пунктів обміну, в яких середньоденний обсяг цінностей не перевищує 134 тис. грн
фото з відкритих джерел

Пом’якшено вимоги до захисту приміщень небанківських установ з незначними обсягами валютних операцій

Національний банк України пом’якшив вимоги до правил організації захисту приміщень для небанківських фінансових установ, що здійснюють незначні за обсягами валютні операції. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Йдеться про небанківські фінансові установи, операторів поштового зв’язку, що отримали ліцензію Національного банку України на здійснення торгівлі валютними цінностями та/або ліцензію на здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземних валютах.

Отже, такі небанківські установи, в яких середньоденний обсяг цінностей не перевищує 20 мінімальних заробітних плат (134 тис. грн), зможуть самостійно визначати необхідність:

  • облаштування приміщень засобами охоронного призначення (фізичної та технічної охорони);
  • облаштування приміщень системами відеоспостереження охоронного призначення; 
  • необхідність застосування сховища/сейфа для зберігання цінностей. 

Також небанківські установи можуть використовувати сейфи І класу опору для зберігання готівки та/або інших цінностей в обсязі, що не перевищує середньоденний показник у 500 мінімальних заробітних плат.

Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 17 січня 2023 року № 4 «Про затвердження Зміни до Правил з організації захисту приміщень небанківських установ в Україні», що набирає чинності з 21 січня 2023 року.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Нацбанк пом'якшив валютні обмеження.

Теги: Національний банк валютні операції Нацбанк

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