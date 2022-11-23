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Коли зміниться курс долара: прогноз Dragon Capital

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Коли зміниться курс долара: прогноз Dragon Capital
Офіційна вартість долара найближчим часом не зміниться
фото: glavcom.ua

Ціна долара в Україні зросте до 43 грн, вважають експерти

Найближчим часом Національний банк України буде намагатися уникнути корекції курсу гривні до долара. НБУ може тримати офіційний курс долара незмінним до кінця третього кварталу наступного року, коли очікують завершення гарячої фази війни з Росією, після якої з’явиться змога повертатися до гнучкого курсоутворення, спрогнозували в інвестиційній компанії Dragon Capital. 

«Нацбанк намагатиметься уникнути ще однієї корекції курсу гривні в найближчій перспективі, оскільки фіксований курс є важливим стабілізаційним фактором для економіки в поточних невизначених умовах, а послаблення гривні не допоможе суттєво знизити зовнішньоторговельний дефіцит через специфічну структуру торгівельних потоків і обмежені можливості для експорту в результаті блокування портів», – вважають експерти.

У компанії очікують, що золотовалютні резерви Нацбанку залишатимуться вище безпечного рівня – $20 млрд доларів (порівняно з $25,5 млрд на кінець жовтня і очікуваними $27 млрд на кінець цього року), і це дозволить фінансовому регулятору не змінювати офіційний курс гривні до американської валюти.

«Скоріше за все, в перші післявоєнні місяці на ринку зберігатиметься відносно невеликий дефіцит валюти на міжбанку, тому ми очікуємо помірну девальвацію гривні в четвертому кварталі 2023 р. до 43 грн/дол.», – додали у Dragon Capital. 

Нагадаємо, раніше уряд України покращив прогноз щодо курсу гривні до долара 2023 року. Зокрема, у проєкті державного бюджету на наступний рік до другого читання закладений курс 45,8 грн за долар на кінець року.

Читайте також: Нацбанк дозволив купувати долар із резервів по 36,6 грн. Але з умовами 
Теги: Нацбанк курс валют гривня

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