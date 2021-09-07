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    Чиновниця намагалася «навести порчу» на мера, підкидаючи йому землю з кладовища

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    Жінка намагалася навести порчу на свого начальника - Чиновниця намагалася «навести порчу» на мера, підкидаючи йому землю з кладовища
    Жінка намагалася навести порчу на свого начальника
    Фото з відкритих джерел

    Інцидент стався у місті Ромни Сумської області

    Начальниця відділу кадрів міської ради Ромнів, що у Сумській області, влаштовувала в робочий час сеанси «чорної магії», намагаючись навести порчу на міського голову та колег. Про це повідомили у сюжеті ТСН.

    Як розповів журналістам мер міста Олег Стогній, начальниця відділу кадрів протягом кількох місяців залишала біля його дверей до кабінету землю з кладовища. Згідно народних вірувань, такий ритуал здатний спричинити для жертви нещастя, а також і принести горе в її сім'ю.

    Жінку вирахували по камерах внутрішнього спостереження, коментувати свій вчинок вона відмовилася.

    «Це була земля і різний мотлох. Я її викликав до себе і своїх підлеглих і сказав: «Будь ласка, поясніть нам, що ви робили?» Сидить, мовчить, очима тільки водить», – розповів міський голова. Після виклику «на килим» чиновниця звільнилася з посади за власним бажанням. Згодом керівництво міста прийняло рішення запросити священика до будівлі міськради та освятити все кабінети.

    Нагадаємо, у Гаїті коронавірус «лікують» за допомогою магії вуду.

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    Теги: мер Сумщина чиновник
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    Чиновниця намагалася «навести порчу» на мера, підкидаючи йому землю з кладовища