Чиновниця намагалася «навести порчу» на мера, підкидаючи йому землю з кладовища

Інцидент стався у місті Ромни Сумської області

Начальниця відділу кадрів міської ради Ромнів, що у Сумській області, влаштовувала в робочий час сеанси «чорної магії», намагаючись навести порчу на міського голову та колег. Про це повідомили у сюжеті ТСН.

Як розповів журналістам мер міста Олег Стогній, начальниця відділу кадрів протягом кількох місяців залишала біля його дверей до кабінету землю з кладовища. Згідно народних вірувань, такий ритуал здатний спричинити для жертви нещастя, а також і принести горе в її сім'ю.

Жінку вирахували по камерах внутрішнього спостереження, коментувати свій вчинок вона відмовилася.

«Це була земля і різний мотлох. Я її викликав до себе і своїх підлеглих і сказав: «Будь ласка, поясніть нам, що ви робили?» Сидить, мовчить, очима тільки водить», – розповів міський голова. Після виклику «на килим» чиновниця звільнилася з посади за власним бажанням. Згодом керівництво міста прийняло рішення запросити священика до будівлі міськради та освятити все кабінети.

Нагадаємо, у Гаїті коронавірус «лікують» за допомогою магії вуду.