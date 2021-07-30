Зняли «порчу» і золоті сережки: на Волині затримали двох шахрайок

Зловмисницям загрожує, зокрема, до трьох років позбавлення волі

Дві шахрайки ошукали 35-річну жительку села Люб’язь Камінь-Каширського району. Під приводом зняття порчі у жінки видурили 700 грн та золоті сережки. Оговтавшись, потерпіла негайно повідомила про інцидент поліцію, повідомляє поліція Волині.

Правоохоронці оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїли 43-річна жителька Житомирської та 48-річна жителька Рівненської областей. Речі, здобуті злочинним шляхом, вилучили.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт на строк від одного до двох років, обмеження волі на строк до п'яти років, або до трьох років позбавлення волі.

Як повідомлялося, троє злочинців видурили гроші у старенької киянки. Зловмисники зателефонували 83-річній пенсіонерці та представились працівниками правоохоронних органів. Далі повідомили жінці, що її онука нібито спричинила ДТП, внаслідок якої постраждала вагітна, тож негайно необхідні кошти на лікування потерпілої та на укладення мирної угод без відкриття кримінального провадження. Пенсіонерка розгубилась від отриманої інформації, тож коли незнайомці прийшли до помешкання, передала свої заощадження у сумі близько 500 тис. грн.