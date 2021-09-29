На Полтавщині шахрайка «зняла порчу» з пенсіонера за 600 тис. грн

Пенсіонерку з цієї ж області зловмисниці обдурили, нібито «поміняють» старі купюри на нові

«Знахарка» видурила у чоловіка поважного віку всі його заощадження

У місті Хорол Лубенського району 73-річний чоловік віддав 600 тис. гривень за зняття порчі «знахарці», що прийшла до нього на подвір'я. Про це повідомляє Національна поліція Полтавської області.

Другою жертвою зловмисників стала 83-річна мешканка Кременчука. Вона віддала 13 тис. гривень своїх заощаджень двом шахрайкам, які представилися працівниками соціальної служби та запропонували обміняти старі купюри на нові.

Правоохоронці поінформували, що на цей час в Україні не проводять заміни старих грошей на нові, тим більше вдома, і ще раз підкреслили, що люди, які нав'язливо пропонують «зняти порчу», є шахраями.

Нагадаємо, раніше харківські поліцейські викрили протиправну діяльність групи шахраїв, що систематично телефонували громадянам під виглядом співробітників різних банків та, видаючи себе за їхніх менеджерів, отримували персональні дані потерпілих.

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