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    На Полтавщині шахрайка «зняла порчу» з пенсіонера за 600 тис. грн

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    Пенсіонерку з цієї ж області зловмисниці обдурили, нібито &laquo;поміняють&raquo; старі купюри на нові - На Полтавщині шахрайка «зняла порчу» з пенсіонера за 600 тис. грн
    Пенсіонерку з цієї ж області зловмисниці обдурили, нібито «поміняють» старі купюри на нові
    Фото з відкритих джерел

    «Знахарка» видурила у чоловіка поважного віку всі його заощадження

    У місті Хорол Лубенського району 73-річний чоловік віддав 600 тис. гривень за зняття порчі «знахарці», що прийшла до нього на подвір'я. Про це повідомляє Національна поліція Полтавської області.

    Другою жертвою зловмисників стала 83-річна мешканка Кременчука. Вона віддала 13 тис. гривень своїх заощаджень двом шахрайкам, які представилися працівниками соціальної служби та запропонували обміняти старі купюри на нові.

    Правоохоронці поінформували, що на цей час в Україні не проводять заміни старих грошей на нові, тим більше вдома, і ще раз підкреслили, що люди, які нав'язливо пропонують «зняти порчу», є шахраями.

    Нагадаємо, раніше харківські поліцейські викрили протиправну діяльність групи шахраїв, що систематично телефонували громадянам під виглядом співробітників різних банків та, видаючи себе за їхніх менеджерів, отримували персональні дані потерпілих.

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    Теги: шахрайство Полтавщина поліція чоловік
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    На Полтавщині шахрайка «зняла порчу» з пенсіонера за 600 тис. грн