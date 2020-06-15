Не пропрацював і місяця. У столиці помер глава Деснянської райадміністрації



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Голова Деснянської РДА Давид Шатірішвілі помер 14 червня

Давид Шатірішвілі помер через ускладнення, викликані хронічною хворобою, повідомляють у його оточенні

У неділю, 14 червня, ввечері помер голова Деснянської районної держадміністрації у Києві Давид Шатірішвілі.

Про це KV повідомили люди з оточення Шатірішвілі.

За їхніми словами, голова Деснянської РДА страждав хронічним захворюванням і останні два тижні почувався все гірше. «На 14 червня планувався його виліт за кордон на лікування, але не встигли», - сказав друг Шатірішвілі.

Точний діагноз і причина смерті голови Деснянської РДА поки невідомі, але відомо, що ускладнення його захворювання викликане не якимось вірусом.

Інформацію про смерть Шатірішвілі підтвердив нардеп від «Слуги народу» Богдан Яременко на своїй сторінці у Facebook.





Шатірішвілі був призначений головою Деснянської РДА 18 травня ц.р. розпорядженням президента Володимира Зеленського.

До призначення нового голови Деснянської РДА його обов'язки виконуватиме перший заступник Ірина Олексієнко.