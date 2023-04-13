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Поминальні дні в столиці: влада звернулася до киян

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Поминальні дні в столиці: влада звернулася до киян
фото ілюстративне

Жителів Києва закликають утриматися від відвідування місць поховань і культових споруд в умовах воєнного стану

Київська міська влада затвердила графік проведення поминальних днів на кладовищах у 2023 році. Про це передає пресслужба Київської міської державної адміністрація 13 квітня.

«Місто затвердило графік проведення поминальних днів, але закликає мешканців за можливості утриматися від відвідування місць поховань і культових споруд в умовах воєнного стану», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у 2023 році проведення поминальних днів на місцях поховань здійснюється згідно з графіком.

«Закликаємо мешканців за можливості утриматися від відвідування місць поховань і культових споруд в умовах воєнного стану. Будь ласка, не наражайте на небезпеку себе та близьких», – додали в КМДА.

Графік проведення поминальних днів:

Голосіївський район

  • Байкове кладовище – 25.04.2023, 08.05.2023;
  • Пирогівське кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023;
  • Корчуватське кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023;
  • Мишоловське кладовище – 23.04.2023;
  • Чапаєвське кладовище – 23.04.2023;
  • колумбарій Ритуальної служби СКП «Київський крематорій» – 25.04.2023.

Дарницький район

  • Дарницьке кладовище – 24.04.2023, 08.05.2023;
  • Позняківське кладовище – 24.04.2023;
  • Бортничанське кладовище – 24.04.2023, 08.05.2023.
  • Північне кладовище – 23.04.2023.

Деснянський район

  • Биківнянське кладовище – 25.04.2023, 08.05.2023;
  • Лісове кладовище – 23.04.2023;
  • Вигурівське кладовище – 24.04.2023;
  • Троєщинське кладовище – 24.04.2023, 08.05.2023.

Оболонський район

  • Пуща-Водицьке кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023.
  • Печерський район
  • Звіринецьке кладовище – 24.04.2023, 08.05.2023;
  • Меморіал на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави – 24.04.2023, 08.05.2023.

Фастівський район (Київська область)

Південне кладовище – 23.04.2023.

Подільський район

  • Міське кладовище – 26.04.2023, 08.05.2023;
  • Куренівське кладовище – 24.04.2023, 08.05.2023.

Святошинський район

  • Святошинське кладовище – 04.2023, 08.05.2023;
  • Біличанське кладовище – 24.04.2023;
  • Братське кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023;
  • Михайлівське кладовище – 23.04.2023.

Солом’янський район

  • Солом’янське кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023;
  • Совське кладовище – 23.04.2023;
  • Шулявське кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023;
  • Жулянське кладовище – 24.04.2023, 08.05.2023.

Шевченківський район

  • Військове кладовище – 25.04.2023, 08.05.2023;
  • Старообрядне кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023;
  • Лук’янівське кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023.

Під час поминальних днів на місцях поховань чергуватимуть також бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.

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Теги: поминальні дні Київ КМДА

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