Поминальні дні в столиці: влада звернулася до киян

Жителів Києва закликають утриматися від відвідування місць поховань і культових споруд в умовах воєнного стану

Київська міська влада затвердила графік проведення поминальних днів на кладовищах у 2023 році. Про це передає пресслужба Київської міської державної адміністрація 13 квітня.

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«Місто затвердило графік проведення поминальних днів, але закликає мешканців за можливості утриматися від відвідування місць поховань і культових споруд в умовах воєнного стану», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у 2023 році проведення поминальних днів на місцях поховань здійснюється згідно з графіком.

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«Закликаємо мешканців за можливості утриматися від відвідування місць поховань і культових споруд в умовах воєнного стану. Будь ласка, не наражайте на небезпеку себе та близьких», – додали в КМДА.

Графік проведення поминальних днів:

Голосіївський район

Байкове кладовище – 25.04.2023, 08.05.2023;

Пирогівське кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023;

Корчуватське кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023;

Мишоловське кладовище – 23.04.2023;

Чапаєвське кладовище – 23.04.2023;

колумбарій Ритуальної служби СКП «Київський крематорій» – 25.04.2023.

Дарницький район

Дарницьке кладовище – 24.04.2023, 08.05.2023;

Позняківське кладовище – 24.04.2023;

Бортничанське кладовище – 24.04.2023, 08.05.2023.

Північне кладовище – 23.04.2023.

Деснянський район

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Биківнянське кладовище – 25.04.2023, 08.05.2023;

Лісове кладовище – 23.04.2023;

Вигурівське кладовище – 24.04.2023;

Троєщинське кладовище – 24.04.2023, 08.05.2023.

Оболонський район

Пуща-Водицьке кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023.

Печерський район

Звіринецьке кладовище – 24.04.2023, 08.05.2023;

Меморіал на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави – 24.04.2023, 08.05.2023.

Фастівський район (Київська область)

Південне кладовище – 23.04.2023.

Подільський район

Міське кладовище – 26.04.2023, 08.05.2023;

Куренівське кладовище – 24.04.2023, 08.05.2023.

Святошинський район

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Святошинське кладовище – 04.2023, 08.05.2023;

Біличанське кладовище – 24.04.2023;

Братське кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023;

Михайлівське кладовище – 23.04.2023.

Солом’янський район

Солом’янське кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023;

Совське кладовище – 23.04.2023;

Шулявське кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023;

Жулянське кладовище – 24.04.2023, 08.05.2023.

Шевченківський район

Військове кладовище – 25.04.2023, 08.05.2023;

Старообрядне кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023;

Лук’янівське кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023.

Під час поминальних днів на місцях поховань чергуватимуть також бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.