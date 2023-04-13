Поминальні дні в столиці: влада звернулася до киян
Жителів Києва закликають утриматися від відвідування місць поховань і культових споруд в умовах воєнного стану
Київська міська влада затвердила графік проведення поминальних днів на кладовищах у 2023 році. Про це передає пресслужба Київської міської державної адміністрація 13 квітня.
«Місто затвердило графік проведення поминальних днів, але закликає мешканців за можливості утриматися від відвідування місць поховань і культових споруд в умовах воєнного стану», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у 2023 році проведення поминальних днів на місцях поховань здійснюється згідно з графіком.
«Закликаємо мешканців за можливості утриматися від відвідування місць поховань і культових споруд в умовах воєнного стану. Будь ласка, не наражайте на небезпеку себе та близьких», – додали в КМДА.
Графік проведення поминальних днів:
Голосіївський район
- Байкове кладовище – 25.04.2023, 08.05.2023;
- Пирогівське кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023;
- Корчуватське кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023;
- Мишоловське кладовище – 23.04.2023;
- Чапаєвське кладовище – 23.04.2023;
- колумбарій Ритуальної служби СКП «Київський крематорій» – 25.04.2023.
Дарницький район
- Дарницьке кладовище – 24.04.2023, 08.05.2023;
- Позняківське кладовище – 24.04.2023;
- Бортничанське кладовище – 24.04.2023, 08.05.2023.
- Північне кладовище – 23.04.2023.
Деснянський район
- Биківнянське кладовище – 25.04.2023, 08.05.2023;
- Лісове кладовище – 23.04.2023;
- Вигурівське кладовище – 24.04.2023;
- Троєщинське кладовище – 24.04.2023, 08.05.2023.
Оболонський район
- Пуща-Водицьке кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023.
- Печерський район
- Звіринецьке кладовище – 24.04.2023, 08.05.2023;
- Меморіал на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави – 24.04.2023, 08.05.2023.
Фастівський район (Київська область)
Південне кладовище – 23.04.2023.
Подільський район
- Міське кладовище – 26.04.2023, 08.05.2023;
- Куренівське кладовище – 24.04.2023, 08.05.2023.
Святошинський район
- Святошинське кладовище – 04.2023, 08.05.2023;
- Біличанське кладовище – 24.04.2023;
- Братське кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023;
- Михайлівське кладовище – 23.04.2023.
Солом’янський район
- Солом’янське кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023;
- Совське кладовище – 23.04.2023;
- Шулявське кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023;
- Жулянське кладовище – 24.04.2023, 08.05.2023.
Шевченківський район
- Військове кладовище – 25.04.2023, 08.05.2023;
- Старообрядне кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023;
- Лук’янівське кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023.
Під час поминальних днів на місцях поховань чергуватимуть також бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.
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