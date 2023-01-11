Поминальні дні у 2023 році: коли вірянам згадувати покійних

У поминальні дні не можна говорити про померлих неприємні слова або їх сварити

В Україні поминальні дні називають батьківськими суботами. Зазвичай вони пов'язані з датами церковних свят, тож дати можуть змінюватися.

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У такі віряни дні відвідують церкву, замовляють служби (молебень) про померлих. Після служби – відвідують цвинтарі. Двічі на рік або при необхідності - наводять лад на могилах та пам'ятниках, фарбують огорожі, ставлять нові квіти та свічки.

Календар поминальних днів на 2023 рік:

18 лютого – М'ясопусна субота (вселенська);

11, 18 та 25 березня – Субота 2-ї, 3-ї та 4-ї седмиці Великого посту;

25 квітня – Радониця (в народі часто називають цей день Проводи);

3 червня – Троїцька субота (вселенська);

10 червня – батьківська субота перед Петровим постом;

12 серпня – батьківська субота перед Успенським постом;

7 жовтня – Покровська субота;

4 листопада – Дмитрівська поминальна субота;

11 листопада – Кузьмина субота;

18 листопада – Михайлівська субота;

25 листопада – батьківська субота перед Різдвяним постом.

У Вселенську батьківську суботу проводять вселенські панахиди – в церквах моляться про відпущення гріхів усім покійним і дарування їм вічного жити.

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Що несуть до церкви на поминальні дні

Зазвичай у поминальні суботи несуть до церкви поминальні записки і робити це краще ще звечора п'ятниці.

Також поминальні записки можна написати безпосередньо в храмі. Імена записуються в родовому відмінку, а до молитви Церква дозволяє подавати лише тих людей, які були хрещені в православній вірі і якщо вони не наклали на себе руки.

М'ясні продукти і алкоголь до храму не несуть. Але крім хліба також можна принести будь-які крупи, рослинну олію, борошно (для приготування просфор), печиво, цукор, цукерки, сіль.

Що не можна робити у поминальні дні

Проводити роботи на городі та саду

Займатися важкою роботою вдома, яка може образити покійних

Проводити поминальні трапези з алкоголем прямо на цвинтарі

Говорити про померлих неприємні слова або їх сварити

Встановлювати пам'ятники на могилах

Лаятися, сваритися та з'ясовувати стосунки

Проте у батьківські суботи дня можна приготувати поминальний обід. Його супроводжують і закінчують молитвами. За столом зазвичай згадують гарні справи та позитивні риси характеру тих, хто помер.