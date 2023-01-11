Поминальні дні у 2023 році: коли вірянам згадувати покійних
У поминальні дні не можна говорити про померлих неприємні слова або їх сварити
В Україні поминальні дні називають батьківськими суботами. Зазвичай вони пов'язані з датами церковних свят, тож дати можуть змінюватися.
У такі віряни дні відвідують церкву, замовляють служби (молебень) про померлих. Після служби – відвідують цвинтарі. Двічі на рік або при необхідності - наводять лад на могилах та пам'ятниках, фарбують огорожі, ставлять нові квіти та свічки.
Календар поминальних днів на 2023 рік:
- 18 лютого – М'ясопусна субота (вселенська);
- 11, 18 та 25 березня – Субота 2-ї, 3-ї та 4-ї седмиці Великого посту;
- 25 квітня – Радониця (в народі часто називають цей день Проводи);
- 3 червня – Троїцька субота (вселенська);
- 10 червня – батьківська субота перед Петровим постом;
- 12 серпня – батьківська субота перед Успенським постом;
- 7 жовтня – Покровська субота;
- 4 листопада – Дмитрівська поминальна субота;
- 11 листопада – Кузьмина субота;
- 18 листопада – Михайлівська субота;
- 25 листопада – батьківська субота перед Різдвяним постом.
У Вселенську батьківську суботу проводять вселенські панахиди – в церквах моляться про відпущення гріхів усім покійним і дарування їм вічного жити.
Що несуть до церкви на поминальні дні
Зазвичай у поминальні суботи несуть до церкви поминальні записки і робити це краще ще звечора п'ятниці.
Також поминальні записки можна написати безпосередньо в храмі. Імена записуються в родовому відмінку, а до молитви Церква дозволяє подавати лише тих людей, які були хрещені в православній вірі і якщо вони не наклали на себе руки.
М'ясні продукти і алкоголь до храму не несуть. Але крім хліба також можна принести будь-які крупи, рослинну олію, борошно (для приготування просфор), печиво, цукор, цукерки, сіль.
Що не можна робити у поминальні дні
- Проводити роботи на городі та саду
- Займатися важкою роботою вдома, яка може образити покійних
- Проводити поминальні трапези з алкоголем прямо на цвинтарі
- Говорити про померлих неприємні слова або їх сварити
- Встановлювати пам'ятники на могилах
- Лаятися, сваритися та з'ясовувати стосунки
Проте у батьківські суботи дня можна приготувати поминальний обід. Його супроводжують і закінчують молитвами. За столом зазвичай згадують гарні справи та позитивні риси характеру тих, хто помер.
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