Помісна церква без масової ходи і порушень провела святкові заходи в Києві

Православна церква України відмовилась від хресного ходу в Києві

Поліція забезпечує порядок у центрі Києва

Столичні поліцейські забезпечують правопорядок у центральній частині Києва, де сьогодні проходять релігійні заходи з нагоди Дня Хрещення України-Русі. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Для належного забезпечення публічної безпеки і правопорядку залучені всі підрозділи поліції Києва.

Правоохоронці несли службу під час урочистого молебню у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі та під час ходи до пам’ятника рівноапостольного князя Володимира на Володимирській гірці.

Поліція повідомила, що станом на 14:00 масові заходи у центрі столиці завершені, вони відбулись без порушень громадського порядку.

Сьогодні в Києві обмежено рух транспорту через проведення заходів з нагоди Дня хрещення України-Русі.

Як відомо, 28 липня, у день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Київської Русі, Київ відзначає День хрещення України-Русі.

У Православній церкві України заходи з цього приводу почали ввечері 27 липня зі всенічного бдіння. 28 липня о 8:30 розпочалася літургія, яку очолив предстоятель ПЦУ Епіфаній.

Об 11:00 урочистості розпочалися на Володимирській гірці, де митрополит Епіфаній провів молебень біля пам’ятника князю Володимиру. Масштабної ходи, як у минулі роки, у ПЦУ не планували, посилаючись на пов’язані з пандемією обмеження.

Як повідомлялося, 27 липня віряни церкви Московського патріархату прийшли на Володимирську гірку, де відбувся урочистий молебен.

Після цього розпочався масштабний багатотисячний хресний хід церкви Московського патріархату від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври.

До слова, відомий блогер відреагував на хресний хід РПЦ: навіть у Москві заборонили це безумство, а в Києві дозволили.

За даними поліції, у хресному ході церкви Московського патріархату в центрі Києва взяли участь понад 55 тис. громадян.