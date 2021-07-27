Хресний хід Московської церкви – репетиція неприємностей для патріарха Варфоломія?

Минулий ковідний рік пройшов без хресного ходу. Але в 2021 році все повернулося на круги свої

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Действительно ли УПЦ МП готовит Крестный ход, как генеральную репетицию протестов перед приездом Вселенского патриарха?

В общем-то, это происходит каждый год более десяти лет. Крестные ходы христиан разных юрисдикций (УПЦ МП и тогда УПЦ КП) на День Крещения Руси. Но с 2016-го года что-то изменилось. Настроение. Первые годы войны верным Моспатриархата очень старались навязать мысль, что они обижены ухудшившимися отношениями общества и властей. 2018-й усугубил это чувство. Казалось, что автокефальный процесс обострил желание священноначалия МП блеснуть численностью и мобилизовать верных в «страшные периоды гонений». «Гонимые епископы» приезжали при этом на молебны на машинах премиум-класса. И, конечно, присутствовал элемент сравнения с автокефальными церквями.

«Наш хвост длиннее и толще», – полушутя заявил по итогам крестного хода в 2018-м году один из официальных спикеров УПЦ МП. Вот не помню, ответил ли кто-то известному столичному протоиерею, что «хвост» КП моложе и популярнее.

Православная Церковь Украины свой крестный ход проводит в формате прошлого ковидного года. Боимся осенней волны ковида. Бережем людей. И небезуспешно. По сравнению с МП, наши потери и количество переболевших были ощутимо меньшими, и наши монастыри не стали рассадниками пандемии. Да и если сравнивать «количественные характеристики» автокефальной и промосковской юрисдикции, то можно говорить и о других цифрах, в пересчете на людей: процент известных священников, покинувших МП, процент иностранных языков, процент волонтеров, процент (простите) епископов, замеченных в сильно неевангельском образе жизни. Угадайте с трех раз, в чью пользу будет сравнение по этому списку. Список можно продолжать, но не буду. Мне кажется, что куда важнее в день вашего и нашего Владимирового крещения говорить об общих вещах. О том, что мы сограждане одной страны и люди одной веры.

Прошлый ковидный год исключил массовые шествия. Но в 2021 году все вернулось на круги своя. В том числе, и подготовки к Крестному ходу. У меня была, да и остается надежда, что шествие христиан УПЦ МП будет тем, чем шествия задумывались, еще когда УПЦ МП имела вес и авторитет – праздником Дня освещения нашей земли светом христианства.

На днях на одной из страниц своих ФБ-подписчиков увидела статус, что УПЦ МП готовит Крестный ход, как генеральную репетицию неприятностей перед приездом Вселенского патриарха.

Признаюсь, что поначалу не очень-то поверила. Расценила, как избыточные страхи национал-патриотов и активистов. Решила поинтересоваться сама. Во-первых, попросила в соцсетях отозваться тех священников УПЦ МП (среди них есть симпатики ПЦУ), которых организовывают на поездку в Киев (есть ли мессиджи против приезда патриарха). Во-вторых, изучила страницу инициативной группы, общественной организации Миряне, афилированной с УПЦ МП. В-третьих, обратилась в саму мирополию. Там, в частности, я спрашивала – будут ли участники Крестного хода озвучивать недружественные к Его Всесвятости патриарху Варфоломию лозунги, требовать во время Крестного хода от власти отозвать визит Вселенского патриарха, как это было на одном из мероприятий у украинского парламента? Распространяют ли церковные руководители среди клира и верующих настроения и мессиджи, которые прямо и косвенно побудили их помешать торжествам в связи с приездом Вселенского патриарха?

И, наконец, прямо спросила: «Как вы прокомментируете мнение, что празднование Крещения должно стать «репетицией, на которой вы отработаете протесты», которые собираетесь повторить в августе во время вышеупомянутых праздников?» (На момент написания материала ответа не пришло).

И, предупреждая обвинения УПЦ МП. Я поддерживаю и общую молитву, и крестные ходы (с поправкой, что пожилым людям лучше все-таки не ехать в жару, а походить в своей епархии, но это такое). Массовые собрания религиозных общин – это нормально, демократично, это дух молитвы и взаимной солидарности.

Единственное, что меня волновало – не будут ли подогревать настроения против приезда его Всесвятости, не станет ли это шествие «солидарностью дружбы против” даже не Православной церкви (это ладно, мы привыкли и верим, что пройдет), а против Вселенского патриарха – духовного лидера и пожилого человека, который невероятно дорог миллионам украинцев.

Что выяснилось? По нашим данным, паломников таки собирают. Есть разнарядка по парафиям, организуют автобусы: по одним данным – на 2 дня (27 и 28 июля), по другим – только на 1 день (28 июля). За все платят в одних епархиях – вроде Новинский и ОПЗЖ, в других – официально митрополия УПЦ МП (по факту, скорее всего – вышеупомянуые персонажи). Люди, в принципе, понимают, зачем едут, и с батюшкой не спорят – для них нет противоречий внутренних. Надо – значит надо. Кроме того, это все-таки повод потусоваться в толпе, убедиться, что «нас много, а ПЦУ маргиналы».

На странице группы «Миряне» в это же время митрополия подтянула «экспертов». Или людей беспринципных, так или иначе связанных с Медведчуком, либо стареющих писателей из русского мира, никогда ранее не замеченных в церкви, но скорее всего – небезвозмездно работающих против приезда его Всесвятости, и пытающихся дискредитировать патриарха цитатами, типа – Вселенский патриарх действует, «как обычный человек, которого интересует недвижимость, чужие, ему не принадлежащие, храмовые сооружения, власть». Чисто технологично, тут интересна подмена: епископы УПЦ МП (за исключением совсем маргинального запорожского Луки) и благочинные (менеджеры среднего звена) теперь в открытую не выступают против Его Всесвятости, а подключают «говорящие головы».

Этот материал выходит уже за несколько часов до того, как верные УПЦ МП из епархий сядут в автобус для поездки на Крестный ход. У нас нет доказательств, что в автобусах будет последняя накачка против «безбожной власти» и приезда «стамбульского еретика». Мы надеемся и хотим верить, что этого не будет, и что это будет праздник, чтоб помолиться, а не для того, чтобы в самих себе растить неприязнь к своим согражданам и единоверцам.

Ну, ОК, давайте – по сути претензий последних лет. Можно попробовать отстоять свое и выкинуть из названия УПЦ МП приставку Московский патриархат. А что это изменит? Ведь именно во время таких поездок и шествий ярко обнаруживается – Московский ли вы по духу патриархат. Повторяете ли вы лозунги Москвы – или вы православные украинцы, которым больно от того, что происходит на Донбассе, где гибнут защитники Украины. Будете ли вы оскорблять одного из самых авторитетных духовных лидеров православного мира приставками «стамбульский» – или будете помнить, что это духовный лидер, чьи предки столетиями поставляли сюда митрополитов. Будете ли вы копить обиды на то, что часть ваших верующих сограждан вышли из изоляции и пребывают в каноническом поле Вселенского православия – или по-христиански простите им то, что это произошло не так, как хотело ваше церковное начальство. (Оно на самом деле – не очень-то хотело).

А мы со своей стороны – давно простили и вам, и им двухлетнюю суету и попытки воспрепятствовать нашему признанию. Сейчас (непублично) священники УПЦ МП и ПЦУ вместе отпевают усопших. Это случается экспромтом, только так родные умершего совмещают его последнюю волю и свою конфессиональную принадлежность. Экспромтом и без скандалов. Экспромтом, но промыслительно, как сказали бы в Моспатриархате. Так почему, молитвенно поддерживая человека при смерти, нам теперь не попробовать хотя бы духовно, дистанционно – вместе попраздновать рождение? Рождение нашей Руси для христианства. Думаю, что почти каждый верный ПЦУ готов в этот день молитвенно вспомнить своих знакомых из УПЦ МП. Собственно – о преодолении разделения церквей мы и так просим за литургией. И мы будем считать солидарностью и проявлением любви, если вы не будете оскорблять ни нас, ни Вселенского патриарха. Пусть это будет вашей инвестицией в вечность. Ведь если не мы, то наши дети и внуки точно будут молиться вместе. Разве плохо?

Джерело: Укрінформ

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