Блогер про хресний хід РПЦ: навіть у Москві заборонили це безумство, а в Києві дозволили

Тисячі вірян без дотримання карантинних обмежень взяли участь у хресному ході московської церкви в центрі Києва

Московська церква звезла тисячі людей до Києва на масовку

Блогер та журналіст Денис Казанський назвав абсурдом той факт, що влада дозволила проведення в Києві масштабного хресного ходу церкви Московського патріархату. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Казанський зазначив, що Російська православна церква вчора офіційно заявила, що відмовляється проводити хресний хід у Москві, щоб не наражати громадян Росії на небезпеку зараження коронавірусом.

«А в Україні РПЦ (яка діє тут під брендом УПЦ МП) сьогодні свідомо звезли тисячі людей до Києва на масовку», – обурюється блогер.

«…Хотілося б знати – чому влада допускає це безумство? Якийсь абсурд. Як тільки ситуація з захворюваністю трохи покращилася, робиться все, щоб спровокувати нову хвилю», – зазначив Казанський.

Як повідомлялося, з нагоди 1033-ї річниці Хрещення України-Русі у соборах і церквах Києва відбудуться Божественні літургії та пройде хресна хода.

27 липня віряни церкви Московського патріархату прийшли на Володимирську гірку, де відбувся урочистий молебен.

Після цього розпочався масштабний багатотисячний хресний хід церкви Московського патріархату від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври.

Для забезпечення публічної безпеки та порядку під час релігійних заходів у центрі Києва залучені всі підрозділи столичної поліції, військовослужбовці Нацгвардії, співробітники ДСНС та придані сили інших областей.

На маршруті слідування вірян виставлені автомобільні пожежні пости.