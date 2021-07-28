Зеленський розкритикував хресний хід у Києві: «я масок там не бачив»

За словами Зеленського, віряни «організовано приїжджали на автобусах», що може свідчити про те, що їх «звозили»

До столиці з’їхалося майже 55 тисяч прочан

Президент Володимир Зеленський розкритикував Хресну ходу, яку влаштвула РПЦ в Україні (колишня назва «УПЦ МП» – ред.) 27 липня у Києві. За його словами, велика кількість людей була без захисних масок. Про це Зеленський заявив 28 липня на всеукраїнському форумі «Україна 30. Децентралізація».

За словами Зеленського, необхідність щоденної комунікації із громадянами є наслідком реформи децентралізації, позаяк «на місцях» інакше проходить «інформаційна робота».

«Розповсюдження «ковіду» може зупинити тільки щеплення. На жаль, інших кроків на сьогодні немає. Вчора у нас була хода 55 тисяч людей… Люди, в більшості, похилого віку, треба бути обережними. Вони всі повинні були йти в масках. Я масок там не бачив, бо не було масок. Невже це так складно?», – зазначив президент.

За словами Зеленського, віряни «організовано приїжджали на автобусах», що може свідчити про те, що їх «звозили». «А те, що люди у лаврі і біля лаври (Києво-Печерської лаври – ред.) ночували, проводили ніч... мені здається, що якщо організовується така хода – треба, щоб люди були в масках. Поліція роздавала навіть просту воду. Тому таких викликів дуже багато», – зауважив глава держави.

Нагадаємо, до Києва для участі у хресній ході з нагоди 1033-ї річниці хрещення Русі з'їхалися десятки тисяч прочан. Більшість учасників ходи не одягали масок та не дотримувались фізичної дистанції. Люди заявляли, що не бояться коронавірусу, деякі зазначали, що вже перехворіли. Були й такі, що вакцину і ліками проти коронавірусу називали причастіє. Крім того, в разі чого їх «захистять ікони, які дарують зцілення».

Як повідомлялося, 27 липня віряни церкви Московського патріархату прийшли на Володимирську гірку, де відбувся урочистий молебен.

Після цього розпочався масштабний багатотисячний хресний хід церкви Московського патріархату від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври.