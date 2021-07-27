Віряни московської церкви окупували Володимирську гірку і просять «захистити від Варфоломія» (фото, відео)

На Володимирській гірці відбудеться урочистий молебен, який очолить настоятель церкви Московського патріархату

Віряни церкви Московського патріархату зібралися на Володимирській гірці. Вони очікують урочистого молебну, який очолить Блаженніший Митрополит Онуфрій.

Як повідомляє пресцентр московської церкви, на захід зібрались прихожани 53 єпархій РПЦ.

Люди тримають в руках плакати, на яких вказано, звідки вони приїхали.

Крім того, на одному з плакатів вірян московської церкви напис «Святий княже Володимире, захисти нас від Варфоломія!».

Нагадаємо, з нагоди 1033-ї річниці Хрещення України-Русі у соборах і церквах Києва відбудуться Божественні літургії та пройде хресна хода.

Як повідомляв «Главком», на хресний хід, який сьогодні у Києві влаштовує церква Московського патріархату, вже з’їхалися віряни.

27 липня столичні правоохоронці посилять заходи безпеки у центрі міста.

Окрім того, патрульна поліція попередила про обмеження руху транспорту у центрі Києва із проведенням заходів.

Раніше в Московському патріархаті вкотре негативно висловилися щодо візиту Патріарха Варфоломія в Україну. Московський патріархат побоюється, що після візиту Патріарха Варфоломія в Україну храми Московської церкви переходитимуть до Помісної церкви України.