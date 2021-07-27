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    Цифри шокують: поліція назвала кількість учасників хресного ходу в Києві

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    Московська церква організувала масові заходи в Києві - Цифри шокують: поліція назвала кількість учасників хресного ходу в Києві
    Московська церква організувала масові заходи в Києві
    Фото: Нацполіція

    Під час пандемії московська церква влаштувала масштабну масовку в центрі Києва

    У хресному ході церкви Московського патріархату в центрі Києва взяли участь понад 55 тис. громадян. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Станом на 16:30 заплановані масові заходи завершені без порушень публічного порядку. Поліцейські й надалі стежитимуть за правопорядком на вулицях міста.

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    Цифри шокують: поліція назвала кількість учасників хресного ходу в Києві
    Цифри шокують: поліція назвала кількість учасників хресного ходу в Києві
    Цифри шокують: поліція назвала кількість учасників хресного ходу в Києві
    Цифри шокують: поліція назвала кількість учасників хресного ходу в Києві
    Цифри шокують: поліція назвала кількість учасників хресного ходу в Києві
    Цифри шокують: поліція назвала кількість учасників хресного ходу в Києві

    Як повідомлялося, з нагоди 1033-ї річниці Хрещення України-Русі у соборах і церквах Києва відбудуться Божественні літургії та пройде хресна хода.

    27 липня віряни церкви Московського патріархату прийшли на Володимирську гірку, де відбувся урочистий молебен.

    Після цього розпочався масштабний багатотисячний хресний хід церкви Московського патріархату від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври.

    До слова, відомий блогер відреагував на хресний хід РПЦ: навіть у Москві заборонили це безумство, а в Києві дозволили.

    Читайте також: Хресний хід Московської церкви – репетиція неприємностей для патріарха Варфоломія?
    Теги: Національна поліція України церква Київ РПЦ хресний хід хрещення
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    Цифри шокують: поліція назвала кількість учасників хресного ходу в Києві