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    Масштабний хресний хід московської церкви заполонив вулиці Києва (фото)

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    Хресний хід рухається до Києво-Печерської лаври - Масштабний хресний хід московської церкви заполонив вулиці Києва (фото)
    Хресний хід рухається до Києво-Печерської лаври
    Фото: РПЦ

    Церква Московського патріархату відслужила урочистий молебен на Володимирській гірці

    У Києві триває масштабний багатотисячний хресний хід церкви Московського патріархату.

    Хресний хід спустився з Володимирської гірки до Європейської площі, де чекали віряни, які не змогли потрапити на молебен через велелюдність.

    Наразі хресний хід рухається центральними вулицями столиці з чудотворними іконами до Києво-Печерської лаври.

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    Масштабний хресний хід московської церкви заполонив вулиці Києва (фото)
    Масштабний хресний хід московської церкви заполонив вулиці Києва (фото)
    Масштабний хресний хід московської церкви заполонив вулиці Києва (фото)
    Масштабний хресний хід московської церкви заполонив вулиці Києва (фото)
    Масштабний хресний хід московської церкви заполонив вулиці Києва (фото)
    Масштабний хресний хід московської церкви заполонив вулиці Києва (фото)
    Масштабний хресний хід московської церкви заполонив вулиці Києва (фото)
    Масштабний хресний хід московської церкви заполонив вулиці Києва (фото)

    Як повідомлялося, з нагоди 1033-ї річниці Хрещення України-Русі у соборах і церквах Києва відбудуться Божественні літургії та пройде хресна хода.

    Віряни церкви Московського патріархату прийшли на Володимирську гірку, де відбувся урочистий молебен.

    Патрульна поліція попередила про обмеження руху транспорту у центрі Києва із проведенням заходів.

    Для забезпечення публічної безпеки та порядку під час релігійних заходів у центрі Києва залучені всі підрозділи столичної поліції, військовослужбовці Нацгвардії, співробітники ДСНС та придані сили інших областей.

    На маршруті слідування вірян виставлені автомобільні пожежні пости.

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    Теги: церква Київ Російська православна церква в Україні хресний хід хрещення
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    Масштабний хресний хід московської церкви заполонив вулиці Києва (фото)