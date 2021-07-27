Масштабний хресний хід московської церкви заполонив вулиці Києва (фото)

Церква Московського патріархату відслужила урочистий молебен на Володимирській гірці

У Києві триває масштабний багатотисячний хресний хід церкви Московського патріархату.

Хресний хід спустився з Володимирської гірки до Європейської площі, де чекали віряни, які не змогли потрапити на молебен через велелюдність.

Наразі хресний хід рухається центральними вулицями столиці з чудотворними іконами до Києво-Печерської лаври.

Як повідомлялося, з нагоди 1033-ї річниці Хрещення України-Русі у соборах і церквах Києва відбудуться Божественні літургії та пройде хресна хода.

Віряни церкви Московського патріархату прийшли на Володимирську гірку, де відбувся урочистий молебен.

Патрульна поліція попередила про обмеження руху транспорту у центрі Києва із проведенням заходів.

Для забезпечення публічної безпеки та порядку під час релігійних заходів у центрі Києва залучені всі підрозділи столичної поліції, військовослужбовці Нацгвардії, співробітники ДСНС та придані сили інших областей.

На маршруті слідування вірян виставлені автомобільні пожежні пости.