Понад, 1,3 тис. нових хворих за добу: у Києві різкий сплеск Covid-19

У Києві зростає захворюваність на коронавірус після новорічних вихідних

У Києві виявлено майже на тисячу нових хворих більше, ніж попередньої доби

За минулу добу, 4 січня, у Києві коронавірус підтверджено у 1344 осіб. Це на 980 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 3 січня було зафіксовано 364 випадки Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 335 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 316 тис. осіб (за добу 4 січня – 1034)

померли понад 8,2 тис. людей (за добу – 17)

На сьогодні в Києві активних хворих понад 11,1 тис.

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 186 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 199 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 175 тис. осіб (за добу 4 січня – 265)

померли 4,6 тис. осіб (за добу – 9).

На сьогодні в Київській області активних хворих понад 5,5 тис.

4 січня в Україні медики зафіксували понад 4,5 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,6 млн випадків Covid-19.

Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

У Києві вже зафіксовані випадки захворювання на новий штам коронавірусу «Омікрон».

Станом на 28 грудня в Києві та Київській області виявлено чотири випадки захворювання на коронавірус штаму «Омікрон»: два – у мешканців Києва та два – у мешканців області.

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