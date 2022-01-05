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    Понад, 1,3 тис. нових хворих за добу: у Києві різкий сплеск Covid-19

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    У Києві зростає захворюваність на коронавірус після новорічних вихідних - Понад, 1,3 тис. нових хворих за добу: у Києві різкий сплеск Covid-19
    У Києві зростає захворюваність на коронавірус після новорічних вихідних
    фото: https://glavcom.ua/

    У Києві виявлено майже на тисячу нових хворих більше, ніж попередньої доби

    За минулу добу, 4 січня, у Києві коронавірус підтверджено у 1344 осіб. Це на 980 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 3 січня було зафіксовано 364 випадки Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 335 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 316 тис. осіб (за добу 4 січня – 1034)
    • померли понад 8,2 тис. людей (за добу – 17)

    На сьогодні в Києві активних хворих понад 11,1 тис.

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 186 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 199 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 175 тис. осіб (за добу 4 січня – 265)
    • померли 4,6 тис. осіб (за добу – 9).

    На сьогодні в Київській області активних хворих понад 5,5 тис.

    4 січня в Україні медики зафіксували понад 4,5 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,6 млн випадків Covid-19.

    Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

    У Києві вже зафіксовані випадки захворювання на новий штам коронавірусу «Омікрон».

    Станом на 28 грудня в Києві та Київській області виявлено чотири випадки захворювання на коронавірус штаму «Омікрон»: два – у мешканців Києва та два – у мешканців області.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    Понад, 1,3 тис. нових хворих за добу: у Києві різкий сплеск Covid-19