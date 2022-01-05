Понад, 1,3 тис. нових хворих за добу: у Києві різкий сплеск Covid-19
У Києві виявлено майже на тисячу нових хворих більше, ніж попередньої доби
За минулу добу, 4 січня, у Києві коронавірус підтверджено у 1344 осіб. Це на 980 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 3 січня було зафіксовано 364 випадки Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 335 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали понад 316 тис. осіб (за добу 4 січня – 1034)
- померли понад 8,2 тис. людей (за добу – 17)
На сьогодні в Києві активних хворих понад 11,1 тис.
У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 186 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 199 хворих.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу понад 175 тис. осіб (за добу 4 січня – 265)
- померли 4,6 тис. осіб (за добу – 9).
На сьогодні в Київській області активних хворих понад 5,5 тис.
4 січня в Україні медики зафіксували понад 4,5 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,6 млн випадків Covid-19.
Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.
У Києві вже зафіксовані випадки захворювання на новий штам коронавірусу «Омікрон».
Станом на 28 грудня в Києві та Київській області виявлено чотири випадки захворювання на коронавірус штаму «Омікрон»: два – у мешканців Києва та два – у мешканців області.