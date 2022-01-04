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    Вакциновані бустерною дозою отримають новий сертифікат

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    Щоб отримати новий цифровий документ, громадянам достатньо буде надіслати запит у додатку &laquo;Дія&raquo; - Вакциновані бустерною дозою отримають новий сертифікат
    Щоб отримати новий цифровий документ, громадянам достатньо буде надіслати запит у додатку «Дія»
    фото: Дія

    Окрім Covid-сертифікату, українці, які отримали бустерну дозу, зможуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію

    Українці, вакциновані бустерною дозою, зможуть отримати новий сертифікат наприкінці січня.

    «Covid-сертифікат для щеплених бустерною дозою від коронавірусної хвороби з’явиться наприкінці січня. Доти усі, хто вакцинувався бустером, зможуть користуватися зеленим сертифікатом про повну вакцинацію», – йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров’я.

    У МОЗ уточнили, що для того, щоб отримати новий цифровий документ, громадянам достатньо буде надіслати запит на порталі чи у додатку «Дія» не раніше останніх чисел січня, і вже після самого щеплення.

    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    «Порядок генерації сертифікату нічим не відрізнятиметься від того, як створюються Covid-сертифікати на підставі одужання чи вакцинації. Єдиною відмінністю є термін дії нового документу – він буде чинним 270 днів», – повідомили у міністерстві.

    Окремо у МОЗ пояснили, що окрім Covid-сертифікату, українці, які отримали бустерну дозу, зможуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Цей документ стане доступним за місцем щеплення чи у сімейного лікаря. Як і Covid-сертифікат, він буде чинним 270 днів.

    Додамо, що МОЗ надав роз'яснення, як можна змішувати вакцини. Вакцину Coronavac від Sinovac Biotech тепер можна поєднувати з векторними (AstraZeneca) та мРНК-вакцинами (Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech). Крім того, після Moderna або Pfizer тепер можна застосовувати вакцину AstraZenecа.

    Нагадаємо, в Україні також дозволили вводити бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для людей від 60 років через шість місяців після другого щеплення.

    Для бустерної дози перевагу надаватимуть мРНК-вакцинам – це Moderna або Comirnaty (Pfizer).

    Ось такі схеми пропонує МОЗ:

    • перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer
    • перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna або Pfizer
    • перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer
    • перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer

    За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

    МОЗ пояснив різницю між бустерною та додатковою дозою Covid-вакцини. Бустерна доза вакцини проти коронавірусу потрібна для посилення її ефективності, а додаткова – для убезпечення хворих, яким дві дози можуть не дати належного захисту.


    Теги: документи українці технології хвороби щеплення вакцинація смартфон коронавірус
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    Вакциновані бустерною дозою отримають новий сертифікат