Вакциновані бустерною дозою отримають новий сертифікат

Щоб отримати новий цифровий документ, громадянам достатньо буде надіслати запит у додатку «Дія»

Окрім Covid-сертифікату, українці, які отримали бустерну дозу, зможуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію

Українці, вакциновані бустерною дозою, зможуть отримати новий сертифікат наприкінці січня.

«Covid-сертифікат для щеплених бустерною дозою від коронавірусної хвороби з’явиться наприкінці січня. Доти усі, хто вакцинувався бустером, зможуть користуватися зеленим сертифікатом про повну вакцинацію», – йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров’я.

У МОЗ уточнили, що для того, щоб отримати новий цифровий документ, громадянам достатньо буде надіслати запит на порталі чи у додатку «Дія» не раніше останніх чисел січня, і вже після самого щеплення.

Графіка МОЗ

«Порядок генерації сертифікату нічим не відрізнятиметься від того, як створюються Covid-сертифікати на підставі одужання чи вакцинації. Єдиною відмінністю є термін дії нового документу – він буде чинним 270 днів», – повідомили у міністерстві.

Окремо у МОЗ пояснили, що окрім Covid-сертифікату, українці, які отримали бустерну дозу, зможуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Цей документ стане доступним за місцем щеплення чи у сімейного лікаря. Як і Covid-сертифікат, він буде чинним 270 днів.

Додамо, що МОЗ надав роз'яснення, як можна змішувати вакцини. Вакцину Coronavac від Sinovac Biotech тепер можна поєднувати з векторними (AstraZeneca) та мРНК-вакцинами (Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech). Крім того, після Moderna або Pfizer тепер можна застосовувати вакцину AstraZenecа.

Нагадаємо, в Україні також дозволили вводити бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для людей від 60 років через шість місяців після другого щеплення.

Для бустерної дози перевагу надаватимуть мРНК-вакцинам – це Moderna або Comirnaty (Pfizer).

Ось такі схеми пропонує МОЗ:

перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer

перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna або Pfizer

перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer

перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

МОЗ пояснив різницю між бустерною та додатковою дозою Covid-вакцини. Бустерна доза вакцини проти коронавірусу потрібна для посилення її ефективності, а додаткова – для убезпечення хворих, яким дві дози можуть не дати належного захисту.



