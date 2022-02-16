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    Події в Україні

    У Дніпрі з'явиться найбільший у світі прапор України (відео)

    Кольори українського прапора осяють Дніпро - У Дніпрі з'явиться найбільший у світі прапор України (відео)
    Кольори українського прапора осяють Дніпро
    скріншот із відео

    До Дня єднання арт-інсталяція у Дніпрі засяє кольорами українського прапора

    Артінсталяція «Dnipro Light Flowers», що у Дніпрі, до Дня єднання перетвориться у найбільший у світі прапор України. Лазерна інсталяція, яка об’єднує п’ять труб на недіючому заводі ім. К. Лібкнехта, засяє синьо-жовтими кольорами високо в небо. Подію анонсував у своєму Facebook мер Дніпра Борис Філатов та додав відповідне відео.

    «Сьогодні ввечері. Дніпро покаже всім, що ми єдині. Нехай вони всі бачать. Навіть з космосу», – написав Філатов.

    Dnipro Light Flowers – урбаністичний проєкт, що не має аналогів у світі. Він змінює образ Дніпра як «міста заводів» і символізує нове дихання міста. За підсумками 2021 року світло-музична інсталяція вперше у східній Європі обійшла конкурентів із Японії, Австралії та Китаю, здобувши перемогу у всесвітньо відомому конкурсі світлового дизайну «LIT Awards» у номінації «Light Art Project».

    Нагадаємо, указом №53/2022 від 14 лютого президент України Володимир Зеленський заснував 16 лютого 2022 року, (день, який багато хто на Заході називав днем потенційного вторгнення Росії в Україну), нове свято – День єднання українців. Також стало відомо, які заходи відбудуться в Україні до Дня єднання.

    Володимир Зеленський опублікував пост у своєму Instagram, у якому разом із дружиною Оленою Зеленською запустив челендж до Дня єднання України.

    У День єднання президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з промовою. Під час прямого включення телемарафону «UAразом» Зеленський зазначив, що лише разом ми зможемо захистити наш дім.

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    Теги: Борис Філатов Дніпро прапор Dnipro
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    У Дніпрі з'явиться найбільший у світі прапор України (відео)