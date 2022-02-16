У Дніпрі з'явиться найбільший у світі прапор України (відео)
До Дня єднання арт-інсталяція у Дніпрі засяє кольорами українського прапора
Артінсталяція «Dnipro Light Flowers», що у Дніпрі, до Дня єднання перетвориться у найбільший у світі прапор України. Лазерна інсталяція, яка об’єднує п’ять труб на недіючому заводі ім. К. Лібкнехта, засяє синьо-жовтими кольорами високо в небо. Подію анонсував у своєму Facebook мер Дніпра Борис Філатов та додав відповідне відео.
«Сьогодні ввечері. Дніпро покаже всім, що ми єдині. Нехай вони всі бачать. Навіть з космосу», – написав Філатов.
Нагадаємо, указом №53/2022 від 14 лютого президент України Володимир Зеленський заснував 16 лютого 2022 року, (день, який багато хто на Заході називав днем потенційного вторгнення Росії в Україну), нове свято – День єднання українців. Також стало відомо, які заходи відбудуться в Україні до Дня єднання.
Володимир Зеленський опублікував пост у своєму Instagram, у якому разом із дружиною Оленою Зеленською запустив челендж до Дня єднання України.
У День єднання президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з промовою. Під час прямого включення телемарафону «UAразом» Зеленський зазначив, що лише разом ми зможемо захистити наш дім.