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    День єднання: величезний прапор на «Олімпійському» та пісні у Раді (фото)

    До Дня єднання розгорнули&nbsp; 200-метровий Державний Прапор України - День єднання: величезний прапор на «Олімпійському» та пісні у Раді (фото)
    До Дня єднання розгорнули  200-метровий Державний Прапор України
    фото: Тwitter/Ukrinform

    Центр міста прикрасили банерами та українськими прапорами

    Сьогодні Київ разом з усією Україною вперше відзначає нове свято – День єднання. Під час святкування на всіх будинках та спорудах рекомендували підняти державні прапори, а громадянам додати до одягу жовто-блакитні стрічки.

    На НСК «Олімпійський» в столиці до Дня єднання розгорнули 200-метровий Державний Прапор України.

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    День єднання: величезний прапор на «Олімпійському» та пісні у Раді (фото)
    День єднання: величезний прапор на «Олімпійському» та пісні у Раді (фото)
    День єднання: величезний прапор на «Олімпійському» та пісні у Раді (фото)
    День єднання: величезний прапор на «Олімпійському» та пісні у Раді (фото)
    День єднання: величезний прапор на «Олімпійському» та пісні у Раді (фото)
    День єднання: величезний прапор на «Олімпійському» та пісні у Раді (фото)
    фото: Тwitter/Ukrinform

    Тим часом, у Верховній Раді сьогодні співали гімн України. Депутати на засідання також прийшли з українськими прапорами.

    Гімн виконував національний академічний хор ім. Верьовки.

    Крім того, з нагоди Дня єднання біля будівлі Кабінету Міністрів України відбулася церемонія урочистого підняття державного прапора України. Участь у заході взяли Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та члени Уряду.

    фото: facebook/Кабінет Міністрів України

    фото: facebook/Кабінет Міністрів України

    «Ми сильний, єдиний народ. Сьогодні ми демонструємо це, святкуючи День єднання. У нас єдина держава, стабільна економіка та сильна армія. Ми також маємо бути сильними, стабільними та єдиними. Вірте у свою державу. Слава Україні!», – привітав українців Прем’єр-міністр.

    фото: facebook/Кабінет Міністрів України

    фото: facebook/Кабінет Міністрів України

    Нагадаємо, указом №53/2022 від 14 лютого президент України Володимир Зеленський заснував 16 лютого 2022 року, (день, який багато хто на Заході називав днем потенційного вторгнення Росії в Україну), нове свято – День єднання українців. Також стало відомо, які заходи відбудуться в Україні до Дня єднання.

    Володимир Зеленський опублікував пост у своєму Instagram, у якому разом із дружиною Оленою Зеленською запустив челендж до Дня єднання України.

    У День єднання президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з промовою. Під час прямого включення телемарафону «UAразом» Зеленський зазначив, що лише разом ми зможемо захистити наш дім.

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    Теги: Київ свята прапор держава час гімн
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    День єднання: величезний прапор на «Олімпійському» та пісні у Раді (фото)