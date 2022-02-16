День єднання: величезний прапор на «Олімпійському» та пісні у Раді (фото)

Центр міста прикрасили банерами та українськими прапорами

Сьогодні Київ разом з усією Україною вперше відзначає нове свято – День єднання. Під час святкування на всіх будинках та спорудах рекомендували підняти державні прапори, а громадянам додати до одягу жовто-блакитні стрічки.

На НСК «Олімпійський» в столиці до Дня єднання розгорнули 200-метровий Державний Прапор України.

Тим часом, у Верховній Раді сьогодні співали гімн України. Депутати на засідання також прийшли з українськими прапорами.

Гімн виконував національний академічний хор ім. Верьовки.

Крім того, з нагоди Дня єднання біля будівлі Кабінету Міністрів України відбулася церемонія урочистого підняття державного прапора України. Участь у заході взяли Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та члени Уряду.

фото: facebook/Кабінет Міністрів України

«Ми сильний, єдиний народ. Сьогодні ми демонструємо це, святкуючи День єднання. У нас єдина держава, стабільна економіка та сильна армія. Ми також маємо бути сильними, стабільними та єдиними. Вірте у свою державу. Слава Україні!», – привітав українців Прем’єр-міністр.

фото: facebook/Кабінет Міністрів України

Нагадаємо, указом №53/2022 від 14 лютого президент України Володимир Зеленський заснував 16 лютого 2022 року, (день, який багато хто на Заході називав днем потенційного вторгнення Росії в Україну), нове свято – День єднання українців. Також стало відомо, які заходи відбудуться в Україні до Дня єднання.

Володимир Зеленський опублікував пост у своєму Instagram, у якому разом із дружиною Оленою Зеленською запустив челендж до Дня єднання України.

У День єднання президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з промовою. Під час прямого включення телемарафону «UAразом» Зеленський зазначив, що лише разом ми зможемо захистити наш дім.

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