Вінниця яскраво відзначила День єднання (фото, відео)

Сотні людей з прапорами зібралися біля найбільшого прапора Вінниччини

У Вінниці 16 лютого вперше відзначили День єднання. Представники влади, студенти, посадовці, військові, правоохоронці, голови громад Вінниччини та пересічні вінничани на Замковій горі взяли участь в урочистому піднятті Державного прапора України. Разом співали гімн і молитву за мир в Україні. Кожен присутній – із прапором України і синьо-жовтою стрічкою, повідомляє «Вінницяінфо».

«Ми з вами це одне єдине. Ми це родина. Ти і я. У нас непохитна Україна, в цілому всесвіті одна і єдність наша нездоланна, бо в нас тече козацька кров. За скільки літ нас не здолали, а отже вистоїмо знов. Лунає пісня солов’їна і вітер віє степовий, моя прекрасна Україна знов зустрічає день новий. Сьогодні Україна переживає тривожні часи. Мужні воїни боронять наші землі від ворога. Біля наших кордонів чорними зграями клубочаться війська загарбника, намагаючись посіяти страх і паніку серед жителів України. Але, як і завжди в тяжкі хвилини, у часи, коли нам загрожує небезпека, українці не впадають у відчай, не здаються, а гуртуються, об’єднуються у спільній боротьбі за непохитний суверенітет нашої держави. Ми любимо свою Україну і будемо боротися до кінця за її незалежність. За кожний колосок, який дозріває на її жовтій ниві. За кожен клаптик синього неба, яке невпинно біжить над щедрою українською землею», – оголосив очільник області.

Сьогодні українці по всій країні демонструють єднання, всупереч численним лякання великою війною і повідомленнями про призначенням дати ймовірного вторгнення.

Нагадаємо, указом №53/2022 від 14 лютого президент України Володимир Зеленський заснував 16 лютого 2022 року, (день, який багато хто на Заході називав днем потенційного вторгнення Росії в Україну), нове свято – День єднання українців. Також стало відомо, які заходи відбудуться в Україні до Дня єднання.

Володимир Зеленський опублікував пост у своєму Instagram, у якому разом із дружиною Оленою Зеленською запустив челендж до Дня єднання України.

У День єднання президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з промовою. Під час прямого включення телемарафону «UAразом» Зеленський зазначив, що лише разом ми зможемо захистити наш дім.

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