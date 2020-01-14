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    Кличко показав, як у Києві працюють нові евакуатори (фото, відео)

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    Евакуатори нового типу забирають автомобіль порушника з проїжджої частини за 2 хвилини - Кличко показав, як у Києві працюють нові евакуатори (фото, відео)
    Евакуатори нового типу забирають автомобіль порушника з проїжджої частини за 2 хвилини
    Фото: пресслужба мера Києва

    13 січня з вулиць Києва було евакуйовано рекордну кількість автівок порушників

    Мер Києва Віталій Кличко показав, як у столиці працюють евакуатори, що прибирають за 2 хвилини авто, припарковані в заборонених місцях.

    Відео мер оприлюднив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

    «Ми продовжуємо наводити лад з паркуванням авто в столиці. Днями на вулиці вийшли ще 2 евакуатори - новинка для Києва. Це спецавто, що забирають автомобіль порушника з проїжджої частини за 2 хвилини! І водієві спецавто навіть не потрібно виходити із кабіни», - зазначив Кличко у дописі до відео. 

    Він зауважив, що для евакуації автомобілів, що припарковані «ялинкою» або на тротуарі, потрібні евакуатори з маніпуляторами. Такі теж працюють у столиці. За допомогою спецтехніки, наприклад, 13 січня інспекція встановила новий рекорд: за дві зміни інспектори служби евакуювали 104 автомобілі порушників.

    «Робота у дві зміни - це нова практика в столиці. Перша зміна працює з 8:00 до 16-ої години. Друга - з 16:00 до 23-ї. Невдовзі, зі збільшенням штату працівників інспекції, плануємо запустити ще й третю зміну – нічну», - повідомив Кличко. 

    Сьогодні в інспекції працюють близько 30 спеціалістів. Місто підписало договори на послуги з евакуації з п’ятьма компаніями. Дві з них - комунальні підприємства, три - приватні компанії. В середньому на вулицях столиці сьогодні працюють близько 22 евакуаторів. 

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    Кличко показав, як у Києві працюють нові евакуатори (фото, відео)
    Кличко показав, як у Києві працюють нові евакуатори (фото, відео)
    Кличко показав, як у Києві працюють нові евакуатори (фото, відео)
    Кличко показав, як у Києві працюють нові евакуатори (фото, відео)
    Кличко показав, як у Києві працюють нові евакуатори (фото, відео)
    Кличко показав, як у Києві працюють нові евакуатори (фото, відео)
    Кличко показав, як у Києві працюють нові евакуатори (фото, відео)
    Кличко показав, як у Києві працюють нові евакуатори (фото, відео)
    Кличко показав, як у Києві працюють нові евакуатори (фото, відео)
    Кличко показав, як у Києві працюють нові евакуатори (фото, відео)
    Кличко показав, як у Києві працюють нові евакуатори (фото, відео)
    Кличко показав, як у Києві працюють нові евакуатори (фото, відео)

    «Разом з Головним управлінням Національної поліції в місті Києві ми шукаємо можливість облаштувати штрафмайданчик недалеко від центру міста. Це дозволить скоротити час рейсу евакуаторів і, відповідно, відкриє можливість для інспекції з паркування працювати на нових локаціях. Вже сьогодні інспекція поступово розпочинає роботу на лівому березі. Зокрема, інспектори вже працюють на Березняках. Розширять «географію» очищення вулиць від недбало припаркованих автівок і на правому березі міста. На черзі території біля станцій метро «Академмістечко» і «Житомирська», - написав Кличко.

    Як повідомлялося, 13 січня на вулицях Києва запрацювали евакуатори нового типу, які досить швидко забирають автомобіль порушника.

    Віталій Кличко Київ автомобіль інспекція парковка
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