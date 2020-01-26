У «Борисполі» митники виявили забуту валізу із технікою Аpple на майже 2 млн грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Митники виявили 113 телефонів Apple iPhone

Про забуту техніку власники згадали лише за кілька тижнів після повернення з Еміратів

У забутому багажі в аеропорту «Бориспіль» митники знайшли 113 телефонів Apple iPhone та 71 комплект навушників Apple Air Pods Pro на загальну суму майже 1,8 млн грн.

Про це повідомляє Київська митниця Держмитслужби.

Так, багаж з телефонами та навушниками забули пасажири одного з авіарейсів з ОАЕ. Вони отримали лише частину багажу, а решту забули та покинули аеропорт.

«Під час оформлення даних валіз до камери зберігання незапитуваного багажу і було виявлено загалом 44 iPhone 11 в упаковці, 63 iPhone 10 без упаковки, шість iPhone 8 без упаковки та 71 комплект навушників Air Pods Pro», — йдеться у повідомленні.

Про забуті телефони їх власники згадали лише за кілька тижнів після повернення з Еміратів. Пасажири порушили митні правила, тому за рішенням суду телефони та навушники вилучили.

Раніше повідомлялося, що у «Борисполі» азербайджанець намагався підкупити прикордонників.