Забирають авто за хвилину: у Києві запрацювали нові евакуатори (відео)



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Новий евакуатор забрав з вулиці перший автомобіль Фото: скріншот відео

У столиці з'явилися нові, біль мобільні евакуатори

На вулицях Києва вже запрацювали евакуатори нового типу, які досить швидко забирають автомобіль порушника.

Інспекція з паркування сьогодні вже евакуювала перший автомобіль. Про це повідомляє «Київ автомобільний».

Оприлюднено відео, як це було:

Раніше повідомлялося, що Київ отримав два евакуатори нового типу, які зможуть дуже швидко забирати з дороги автомобіль порушника.

Автомобілі з евакуації будуть з легкістю виявляти порушника протягом хвилини. Евакуатор просто під’їде до автомобіля й підніме його спеціальними тримачами.

Нагадаємо, з 2 липня до 22 грудня 2019 року міськими паркувальними інспекторами з метою покарати порушників винесено 6111 постанов. Загальна сума штрафів виписана на 2 мільйони 529 тисяч 150 гривень. З них оплачено квитанцій на більш 1,75 мільйона гривень. Відсоток оплати становить 65%.