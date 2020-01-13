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    Забирають авто за хвилину: у Києві запрацювали нові евакуатори (відео)

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    Новий евакуатор забрав з вулиці перший автомобіль&nbsp; - Забирають авто за хвилину: у Києві запрацювали нові евакуатори (відео)
    Новий евакуатор забрав з вулиці перший автомобіль 
    Фото: скріншот відео

    У столиці з'явилися нові, біль мобільні евакуатори

    На вулицях Києва вже запрацювали евакуатори нового типу, які досить швидко забирають автомобіль порушника.

    Інспекція з паркування сьогодні вже евакуювала перший автомобіль. Про це повідомляє «Київ автомобільний».

    Оприлюднено відео, як це було:

    Раніше повідомлялося, що Київ отримав два евакуатори нового типу, які зможуть дуже швидко забирати з дороги автомобіль порушника.  

    Автомобілі з евакуації будуть з легкістю виявляти порушника протягом хвилини. Евакуатор просто під’їде до автомобіля й підніме його спеціальними тримачами.

    Нагадаємо, з 2 липня до 22 грудня 2019 року міськими паркувальними інспекторами з метою покарати порушників винесено 6111 постанов. Загальна сума штрафів виписана на 2 мільйони 529 тисяч 150 гривень. З них оплачено квитанцій на більш 1,75 мільйона гривень. Відсоток оплати становить 65%.

    Київ ПДР автомобіль вулиця інспекція парковка
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