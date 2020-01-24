У «Борисполі» з комфортом будуть доставляти пасажирів до літака (відео)



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МАЗ 271 може перевозити 90 пасажирів і буде працювати виключно на пероні аеропорту Фото: скріншот відео

Аеропорт оновлює автомобільний парк

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» закупив новий перонний автобус МАЗ 271. Сьогодні до аеропорту запросили журналістів, щоб продемонструвати нещодавно запущені бас-гейти та показати новий автобус.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

Генеральний директор «Борисполя» Павло Рябікін поділився подальшими планами щодо оновлення автомобільного парку. За його словами, до літа таких автобусів в аеропорту буде шість. Вартість одного автобуса - 11 млн грн.

Генеральний директор ВАТ «МАЗ» Валерій Іванкович детально розповів про розробку та технічні характеристики нового перонного автобуса.

Так, МАЗ 271 може перевозити 90 пасажирів і буде працювати виключно на пероні аеропорту. Габарити та технічні характеристики автобуса сконструйовані спеціально для комфорту пасажирів: електронно-пневматична підвіска, три виходи з кожної зі сторін, потужний кондиціонер і встановлені на дверях теплові завіси.

Також журналістам продемонстрували нові бас-гейти. Вони мають маркування D1A, D1B, D1C.