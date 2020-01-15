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    «Героям парковки» на замітку: евакуатори на вулицях Києва працюватимуть цілодобово

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    Інспектори працюють у дві зміни - «Героям парковки» на замітку: евакуатори на вулицях Києва працюватимуть цілодобово
    Інспектори працюють у дві зміни
    Фото: Інспекція з паркування

    Інспекція з паркування введе нічну зміну

    Інспектори з паркування у Києві працюють у дві зміни. Про це повідомляє пресслужба Інспекції.

    Перша зміна працює з 8:00 до 16:00, друга зміна - з 16:00 до 23:00.

    «Також зі збільшенням штату інспекторів плануємо ввести ще одну зміну – нічну», - зазначили в Інспекції.

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    «Героям парковки» на замітку: евакуатори на вулицях Києва працюватимуть цілодобово
    «Героям парковки» на замітку: евакуатори на вулицях Києва працюватимуть цілодобово
    «Героям парковки» на замітку: евакуатори на вулицях Києва працюватимуть цілодобово
    «Героям парковки» на замітку: евакуатори на вулицях Києва працюватимуть цілодобово

    Як повідомлялося, 13 січня на вулицях Києва запрацювали евакуатори нового типу, які досить швидко забирають автомобіль порушника.

    14 січня мер Києва Віталій Кличко показав, як у столиці працюють евакуатори, що прибирають за 2 хвилини авто, припарковані в заборонених місцях. Він також повідомив, що сьогодні в Інспекції працюють близько 30 спеціалістів. Місто підписало договори на послуги з евакуації з п’ятьма компаніями. Дві з них - комунальні підприємства, три - приватні компанії. В середньому на вулицях столиці сьогодні працюють близько 22 евакуаторів. 

    Раніше начальник Інспекції з паркування, заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації Дмитро Рахматуллін розповів, що набір інспекторів «кульгає», оскільки людей не влаштовують умови праці.

    Віталій Кличко Київ автомобіль інспекція парковка
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