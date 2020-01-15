«Героям парковки» на замітку: евакуатори на вулицях Києва працюватимуть цілодобово



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Інспектори працюють у дві зміни Фото: Інспекція з паркування

Інспекція з паркування введе нічну зміну

Інспектори з паркування у Києві працюють у дві зміни. Про це повідомляє пресслужба Інспекції.

Перша зміна працює з 8:00 до 16:00, друга зміна - з 16:00 до 23:00.

«Також зі збільшенням штату інспекторів плануємо ввести ще одну зміну – нічну», - зазначили в Інспекції.

Як повідомлялося, 13 січня на вулицях Києва запрацювали евакуатори нового типу, які досить швидко забирають автомобіль порушника.

14 січня мер Києва Віталій Кличко показав, як у столиці працюють евакуатори, що прибирають за 2 хвилини авто, припарковані в заборонених місцях. Він також повідомив, що сьогодні в Інспекції працюють близько 30 спеціалістів. Місто підписало договори на послуги з евакуації з п’ятьма компаніями. Дві з них - комунальні підприємства, три - приватні компанії. В середньому на вулицях столиці сьогодні працюють близько 22 евакуаторів.

Раніше начальник Інспекції з паркування, заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації Дмитро Рахматуллін розповів, що набір інспекторів «кульгає», оскільки людей не влаштовують умови праці.