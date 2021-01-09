Очільник міністерства охорони здоров’я розповів, де купити цигарки під час локдауну

Серед кодів КВЕД, які визначають перелік заборонених видів економічної діяльності під час карантину, торгівля тютюновими виробами відсутня

«На період локдауну в Україні «з легкістю» можна купити сигарети в кіосках» – Степанов

На кіоски не поширюються обмеження, оскільки вони не приймають відвідувачів. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Що стосується реалізації цигарок – ще одне питання, яким дуже стурбоване населення. Їх ви можете з легкістю придбати в кіосках, оскільки там прийом відвідувачів не здійснюється. Постанова не передбачає призупинення такої діяльності, тому з кіосків можна торгувати та кавою, і сигаретами, і батарейками», – заявив Степанов.

Вчора в уряді наголосили, що продавати тютюнові вироби в супермаркетах під час локдауну не заборонено.

«Серед кодів КВЕД, які затверджено додатком до постанови №1236 та визначають перелік заборонених видів економічної діяльності під час «карантину зимових канікул», торгівля тютюновими виробами відсутня», – пояснили в Кабінеті міністрів.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснив, чому під час посиленого карантину з 8 по 24 січня у супермаркетах заборонено продавати побутові товари в той час, як дозволені продукти харчування і ряд інших категорій товарів.

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