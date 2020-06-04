Порошенку пропонують іти в мери Києва - ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

П'ятий президент України Петро Порошенко колись вже націлювався на крісло мера Києва

Оточення Порошенка радить йому балотуватися в мери столиці

У партії «Європейська солідарність» розглядають можливість участі п’ятого президента, лідера партії Петра Порошенка у виборах мера Києва.

Про це пише видання «Українська правда»

«Дехто в оточенні Петра Олексійовича серйозно пропонує особисто йому подумати про крісло мера столиці. Колись Петро Порошенко уже націлювався на Київ, але несподівано став президентом. Тепер мерство у столиці дало б Порошенку власну «цитадель опору» і плацдарм для підготовки «камбеку»… Участь Петра Олексійовича у київських виборах змінила б розклад сил», - йдеться у статті.

Як повідомлялося раніше, політсила п'ятого президента України «Європейська солідарність» лідирує у рейтингу політичних партій на виборах до Київради. Партія Порошенка майже на 3% випереджає президентську партію «Слуга народу». Такі результати соціологічного опитування оприлюднив центр Socis.

Серед тих, хто візьме участь у виборах та вже визначився із своїм кандидатом, «Європейська солідарність» набрала майже 21%, в той час як «Слуга народу» – 18%.

Порівняно із результатами парламентських виборів 2019 року «Слуги» втратили 18%, а партія Порошенка зросла майже на 5%. На третьому місці –«Удар» Кличка (13,3%).

Нагадаємо, Олександр Качура та Олександр Дубінський заявили про наміри брати участь у внутрішньопартійних праймеріз «Слуги народу» з відбору кандидата на посаду мера Києва. Дубінський 31 травня оголосив про участь у праймеріз партії «Слуга народу» щодо кандидата у мери Києва.

Також народний депутат Олександр Ткаченко підтвердив, що буде брати участь у праймеріз «Слуги народу» на вибори мера Києва.

Заступник керівника Міністерства охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко не відкинув можливості висування своєї кандидатури на посаду міського голови Києва.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримуватиме кандидата в мери Києва від партії «Слуга народу».

Читайте також: