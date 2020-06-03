Тищенко пішов проти Зеленського. Скандальні борди вже висять



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардеп Микола Тищенко не послухався президента і розвісив свої борди фото: Главком

У Києві, незважаючи на заборону Зеленського, з'явилася агітація Тищенка

У Києві, 3 червня, з'явилися агітаційні борди «слуги народу» Миколи Тищенка. Про це повідомляє кореспондент «Главкома»

Нардеп почав бордпрограму, незважаючи на заборону Зеленського.

Раніше «Главком» писав, що заступник глави фракції «Слуга народу», народний депутат Микола Тищенко на засіданні парламенту у вівторок намагався затвердити свої банери у президента. А той їх не погодив.

Журналісти відзняли телефон Тищенка, на якому він відправляє адресату Володимиру Зеленському кілька банерів та просить їх подивитися. «Так буде ОК?», – питає Тищенко в президента.

Пізніше Тищенко вже у спілкуванні з якоюсь Світланою згадує, що президент просив його не починати бордпрограму. «Щодо бордів ми ж після офісу вирішили, що без партійних бордів поки. Президент дзвонив просив не починати бордпрограму», – пише Тищенко.

Зазначимо, що сьогодні в Києві були також помічені агітаційні борди голови столичного осередку «Батьківщини» Віталія Нестора.

Як відомо, Микола Тищенко є одним з кандидатів на мери Києва від «Слуги народу». Його найближчого конкурента на праймеріз Олександра Ткаченка 1 червня фракція рекомендувала призначити міністром культури. Також кандидатом на мери Києва є депутат СН Олександр Качура.

Раніше соціологія давала Тищенку не більше 8% підтримки.

Водночас місяць тому він зганьбився тим, що його ресторан «Велюр» працював під час карантину.

У своїй річній декларації Тищенко вказав, що заробив на ресторанному бізнесі лише 600 тис. гривень.