Порушники несли з Чорнобильської зони близько 40 кг грибів (фото)

У діях грибників виявлені ознаки кримінального правопорушення

У вівторок, 3 листопада, ввечері прикордонники відділу «Млачівка» спільно зі співробітниками Нацполіції двічі затримували чоловіків, які збирали гриби у Чрнобильській зоні.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Двоє грибників, жителі сусідніх сіл, незаконно проникли у зону відчуження. На момент зустрічі з правоохоронцями чоловіки назбирали загалом близько 40 кілограмів грибів. Зі слів порушників, збирали для власного вжитку.

Співробітники поліції оформили на грибників адміністративні протоколи за порушення режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнала радіоактивного забруднення.

Гриби, зібрані на радіоактивно забрудненій території, правоохоронці вилучили.

Прикордонники направили в Нацполіцію повідомлення про виявлення в діях чоловіків ознак кримінального правопорушення. Зокрема, ст. 267-1 Кримінального Кодексу України передбачає відповідальність за переміщення будь-яким способом за межі зони відчуження чи зони безумовного (обов'язкового) відселення без надання передбаченого законом дозволу або проведення дозиметричного контролю продуктів харчування рослинного і тваринного походження, промислової або іншої продукції, тварин, риби, рослин або будь-яких інших об'єктів.