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    Порушники несли з Чорнобильської зони близько 40 кг грибів (фото)

    • Розсилка
    Правоохоронці затримали порушників у зоні відчуження - Порушники несли з Чорнобильської зони близько 40 кг грибів (фото)
    Правоохоронці затримали порушників у зоні відчуження
    Фото: Держприкордонслужба

    У діях грибників виявлені ознаки кримінального правопорушення

    У вівторок, 3 листопада, ввечері прикордонники відділу «Млачівка» спільно зі співробітниками Нацполіції двічі затримували чоловіків, які збирали гриби у Чрнобильській зоні.

    Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

    Двоє грибників, жителі сусідніх сіл, незаконно проникли у зону відчуження. На момент зустрічі з правоохоронцями чоловіки назбирали загалом близько 40 кілограмів грибів. Зі слів порушників, збирали для власного вжитку.  

    Співробітники поліції оформили на грибників адміністративні протоколи за порушення режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнала радіоактивного забруднення.

    Гриби, зібрані на радіоактивно забрудненій території, правоохоронці вилучили.

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    Порушники несли з Чорнобильської зони близько 40 кг грибів (фото)
    Порушники несли з Чорнобильської зони близько 40 кг грибів (фото)

    Прикордонники направили в Нацполіцію повідомлення про виявлення в діях чоловіків ознак кримінального правопорушення. Зокрема, ст. 267-1 Кримінального Кодексу України передбачає відповідальність за переміщення будь-яким способом за межі зони відчуження чи зони безумовного (обов'язкового) відселення без надання передбаченого законом дозволу або проведення дозиметричного контролю продуктів харчування рослинного і тваринного походження, промислової або іншої продукції, тварин, риби, рослин або будь-яких інших об'єктів.

    Національна поліція України прикордонники Держприкордонслужба ЧАЕС Чорнобильська зона Київщина
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