Спалах коронавірусу на ЧАЕС: станцію закрили на карантин

Чорнобильська АЕС до 30 листопада закрита для відвідувачів

З 2 по 15 листопада персонал Чорнобильської атомної електростанції переведений на особливий режим роботи. Таке рішення ухвалила адміністрація ЧАЕС для нерозповсюдження коронавірусу Covid-19. Про це повідомляється на сайті ДСП ЧАЕС.

«На робочих місцях залишиться лише оперативний персонал, який забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкта, персонал, що здійснює охорону об‘єктів, та персонал, пов‘язаний з життєзабезпеченням об‘єктів ДСП ЧАЕС», - йдеться в повідомленні.

Крім того, Чорнобильська АЕС обмежує ознайомчі візити громадян усіх країн на територію станції щонайменше до 30 листопада 2020 року.

Крім візитів, адміністрація ЧАЕС обмежить міжнародні відрядження своїх працівників за кордон та технічні візити іноземних спеціалістів на майданчик ЧАЕС.

Нагадаємо, станом на 28 жовтня серед персоналу ЧАЕС було зафіксовано 54 випадки захворювання на коронавірус. З них 24 — виписано з одужанням, 30 — знаходяться на амбулаторному лікуванні.

32 працівники, контактні з особами, у яких виявлено позитивний результат тесту методом ПЛР на коронавірус, знаходяться на самоізоляції. Всі працівники спостерігаються сімейними лікарями.