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    У Чорнобильській зоні виріс гігантський гриб (фото)

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    Капелюх програє у розмірах шапці гриба - У Чорнобильській зоні виріс гігантський гриб (фото)
    Капелюх програє у розмірах шапці гриба
    Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

    Шапка гриба надзвичайно велика і має звивисту форму

    Співробітники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника знайшли в зоні відчуження білий гриб із шапкою гігантських розмірів.

    Фото гриба вони опублікували на сторінці заповідника у Facebook.

    «Так, всі вже знають, що гриби в зоні відчуження заборонено і збирати, і вивозити за межі радіоактивно забрудненої території. Проте милуватись красою, розмірами та цікавими обрисами грибних форм нам ніхто не забороняє», - зазначається в дописі.

    Знайденим білий гриб має незвичайну шапку. «Капелюшок в нього виріс таким чималеньким і звивистим, немов хоче зайняти побільшу ділянку землі. Навіть людський капелюх програє грибу в цьому», - розповіли фахівці заповідника.

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    У Чорнобильській зоні виріс гігантський гриб (фото)
    У Чорнобильській зоні виріс гігантський гриб (фото)
    У Чорнобильській зоні виріс гігантський гриб (фото)
    У Чорнобильській зоні виріс гігантський гриб (фото)
    У Чорнобильській зоні виріс гігантський гриб (фото)

    Нагадаємо, нещодавно під час польових досліджень у Чорнобильському заповіднику науковці зафіксували присутність мідянки – рептилію, занесену до Червоної книги України

    екологія Чорнобильська зона природа гриби
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