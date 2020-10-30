У Чорнобильській зоні виріс гігантський гриб (фото)

Шапка гриба надзвичайно велика і має звивисту форму

Співробітники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника знайшли в зоні відчуження білий гриб із шапкою гігантських розмірів.

Фото гриба вони опублікували на сторінці заповідника у Facebook.

«Так, всі вже знають, що гриби в зоні відчуження заборонено і збирати, і вивозити за межі радіоактивно забрудненої території. Проте милуватись красою, розмірами та цікавими обрисами грибних форм нам ніхто не забороняє», - зазначається в дописі.

Знайденим білий гриб має незвичайну шапку. «Капелюшок в нього виріс таким чималеньким і звивистим, немов хоче зайняти побільшу ділянку землі. Навіть людський капелюх програє грибу в цьому», - розповіли фахівці заповідника.

Нагадаємо, нещодавно під час польових досліджень у Чорнобильському заповіднику науковці зафіксували присутність мідянки – рептилію, занесену до Червоної книги України