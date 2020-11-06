Порятунок садиби Мурашка: столична влада ініціює негайні заходи

До порятунку історичних будівель залучили правоохоронців і рятувальників

Департамент культури Київської міської держадміністрації ініціює негайні заходи щодо порятунку будівель на вул. Малій Житомирській, 12-А, 12-Б, 14-А, 14-Б (садиба Мурашка). Ці будівлі перебувають в аварійному стані й сьогодні вони не тільки під загрозою знищення, а й є осередком для притулку кримінальних елементів у центрі міста. Саме тому столична влада прийняла рішення вжити термінових заходів щодо порятунку будівлі та звільнення її території від тих, хто є загрозою для мешканців сусідніх будинків.

Як повідомили у Департаменті культури, садиба Мурашка вже отримала декілька висновків експертиз, і на сьогодні її стан оцінюється як критичний. Фахівці вважають, що першочергові дії щодо порятунку садиби мають бути такими: звільнити територію від сторонніх осіб, перекрити електрику, воду та газопостачання (адже комунікації також знаходяться у передаварійному стані), провести всебічну експертизу стану будівель.

«Для міста найголовніше – врятувати садибу Мурашка. Нам неодноразово дорікали на її жахливий стан, але ми розуміємо, що певні сили стояли за тим, щоб місто не отримало контроль за садибою. На сьогодні ми максимально пропрацювали всі моменти в законодавчому полі, поінформували про ситуацію правоохоронців та представників служби з надзвичайних ситуацій і готові рішуче боротися за нашу пам’ятку», – заявила директорка Департаменту культури Діана Попова.

У Департаменті зазначили, що на сьогодні першочергове завдання – якісний підхід до збереження знакових для міста об’єктів. Що стосується відселення мешканців будівлі, то місто запропонувало низку якісних варіантів житла. Як підкреслили представники столичної влади, було зроблено все для того, щоб родина, яка офіційно мешкала в аварійному будинку, отримала відповідне житло.

Місто підготувало низку невідкладних заходів, залучило необхідні технічні служби та правоохоронців для забезпечення належного виконання поставленої задачі.