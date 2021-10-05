Посадовці комунального підприємства Києва підозрюються у безпідставному нарахуванні премій

Заподіяння збитків комунальному підприємству оцінюється у 600 тис. грн

Правоохоронці повідомили про підозру директору та головному бухгалтеру комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» Дарницької РДА за фактом розтрати майна у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор та головний бухгалтер комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації у 2020 році безпідставно нараховували та виплачували працівникам підприємства доплату начебто за шкідливі та важкі умови праці.

При цьому всупереч постанови Кабінету міністрів України на підприємстві не було проведено атестацію робочих місць за умовами праці, що є обов’язковою умовою для виплати такої доплати.

За результатами проведеної судово-економічної експертизи підтверджено заподіяння збитків комунальному підприємству на суму близько 600 тис. грн.

Зазначені порушення були виявлені у ході ревізії, проведеної на комунальному підприємстві у квітні 2021 року Північним офісом Держаудитслужби.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посад.

Досудове розслідування у вказаному провадженні триває.

Нагадаємо, 5 жовтня Голосіївська окружна прокуратура Києва спільно з Голосіївським управлінням поліції проводить обшуки у службових приміщеннях комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району міста Києва» в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.