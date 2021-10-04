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    Підрядник привласнив кошти, виділені на ремонт підземних переходів у Києві

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    Підрядники мали відремонтувати підземні переходи біля станції метро &laquo;Чернігівська&raquo; - Підрядник привласнив кошти, виділені на ремонт підземних переходів у Києві
    Підрядники мали відремонтувати підземні переходи біля станції метро «Чернігівська»
    Фото: Київська міська прокуратура

    Прокуратура оголосила підозри посадовцю та директору підрядної організації

    Деснянська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру директору підрядної організації в заволодінні бюджетними коштами під час виконання робіт з ремонту підземного пішохідного переходу у Деснянському районі міста. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства, упродовж 2020 року Комунальне підприємство ШЕУ Деснянського району Києва уклало договори з суб’єктами господарювання на проведення поточного ремонту двох підземних пішохідних переходів, розташованих біля станції метро «Чернігівська», а також на перетині вулиці Братиславська з проспектом Лісовим.

    Загальна вартість ремонтних робіт, відповідно до умов договорів, складала 1,5 млн грн.

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    Підрядник привласнив кошти, виділені на ремонт підземних переходів у Києві
    Підрядник привласнив кошти, виділені на ремонт підземних переходів у Києві

    Один з підрядників вніс до фінансових документів завідомо недостовірні відомості щодо обсягів та вартості фактично виконаних ремонтно-будівельних робіт, чим спричинив матеріальну шкоду територіальній громаді міста на суму понад 150 тис. грн.

    У серпні 2021 року в межах цього ж кримінального провадження прокуратура повідомила про підозру начальнику КП ШЕУ Деснянського району Києва за фактом розтрати понад 260 тис. гривень бюджетних коштів, виділених на ремонт підземних переходів.

    Досудове розслідування триває.

    Теги: прокуратура Київ кримінал ремонт розслідування
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    Підрядник привласнив кошти, виділені на ремонт підземних переходів у Києві