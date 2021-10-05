Знову обшуки. Прокуратура прийшла до комунальників Голосієва

Тривають обшуки у службових приміщеннях КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району міста Києва»

Посадовці КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району міста Києва» підозрюються у завданні збитків громаді міста на понад 2 млн грн

У вівторок, 5 жовтня, Голосіївська окружна прокуратура Києва спільно з Голосіївським управлінням поліції проводить обшуки у службових приміщеннях комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району міста Києва» в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району міста Києва» за результатами проведення конкурсних торгів, безпідставно надано перевагу підконтрольним підприємствам, та на підставі укладених договорів перераховано на їхні рахунки бюджетні кошти за роботи з реконструкції системи теплопостачання, які виконувалися за завищеними цінами та не в повному обсязі.

Зазначені дії спричинили збитки територіальній громаді на суму понад 2 млн грн.

У ході обшуку виявлено та вилучено документи щодо проведення тендерної закупівлі та фінансово-господарських взаємовідносин комунального підприємства з приватним товариством. Будуть призначені відповідні експертизи.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Нагадаємо, столичні правоохоронці з травня проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах та в департаментах КМДА.

Після невеликої перерви обшуки поновилися 16 серпня.

З активізацією обшуків мер Києва Віталій Кличко заявив про системний, політично мотивований тиск на столичну владу та назвав це небезпечним прецедентом для всієї країни. Він переконаний, що обшуки спрямовані на дискредитацію столичної влади та його особисто.

Київ уклав меморандум з юридичною компанією щодо аналізу та юридично-правової оцінки корупційних звинувачень, висунутих на адресу влади міста останніми місяцями.

ДБР заявляє, що керівництво та службові особи структур КМДА з використанням влади та наданих їм повноважень налагодили стійкі корупційні схеми розкрадання бюджету міста Києва.

4 жовтня Голосіївська окружна прокуратура Києва спільно з Голосіївським управлінням поліції проводить обшуки у службових приміщеннях комунального підприємства з утримання зелених насаджень Голосіївського району.